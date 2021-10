Tour de France: tout ce qu'il faut savoir sur le parcours de l'édition 2022

Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé ce jeudi à Paris. Le peloton s'élancera le 1er juillet prochain de Copenhague (Danemark) pour rejoindre les Champs-Elysées le 24, en passant par la Super Planche des Belles Filles, l'Alpe d'Huez, les pavés du Nord ou encore le nouveau col de Spandelles, dans les Pyrénées.

Après des semaines de rumeurs, de petites informations distillées à gauche et à droites, le tracé est enfin connu. Ce jeudi à Paris, les organisateurs du Tour de France ont dévoilé le parcours de l'édition 2022, qui se tiendra du 1er au 24 juillet prochain.

La prochaine Grande Boucle fera très exactement 3.328 km, et traversera comme en 2017 quatre pays: le Danemark, la Belgique, la France et la Suisse. Le peloton s'élancera bien de Copenhague un vendredi, pour le départ le plus septentrional de l'histoire de la course et trois premières étapes scandinaves. "La ville la plus cyclable du monde rencontre la plus grande course cycliste au monde", a souligné le directeur du Tour Christian Prudhomme, en référence au slogan de la capitale danoise dans son dossier de candidature.

La Super Planche des Belles Filles et l'Alpe d'Huez de retour

Côté montagne, comme expliqué par RMC Sport, la Planche des Belles Filles dans les Vosges fera son retour à l'arrivée de la 7e étape (8 juillet). Ce sera la sixième arrivée là-bas, et plus exactement la deuxième sur la version Super Planche des Belles Filles, avec des passages à 24% dans le dernier kilomètre. Julian Alaphilippe y avait perdu temporairement son maillot jaune au profit de Giulio Ciccone en 2019.

Le Tour passera aussi dans les Alpes par le col du Granon, arrivée de la 11e étape à 2.413m d'altitude, qui n'a plus été emprunté depuis 1986. Il fut le théâtre cette année-là du dernier jour en jaune de Bernard Hinault et de sa passe d'armes avec Greg LeMond. D'ailleurs, les deux hommes ont déjà donné leur accord de principe pour se rendre sur place le 13 juillet prochain. Le lendemain, jour de fête nationale, l'Alpe d'Huez fera également son grand retour après quatre années d'absence, ce qui n'était plus arrivé sur le Tour depuis 1976.

Le col de Spandelles, dans les Pyrénées, sera le seul inédit de ce Tour 2022. Il sera mis à l'honneur lors de la 18e étape Lourdes-Hautacam. Placé à 33 km de l'arrivée, il propose une ascension de 10,3 km à 8,3%. Costaud.

Il y aura six arrivées au sommet en tout: Super Planche des Belles Filles, donc, Portes du Soleil, col du Granon, Alpe d'Huez, Peyragudes, et Hautacam.

Une étape en mode Paris-Roubaix dans le Nord

La fameuse étape des pavés (6 juillet) qui se terminera à Arenberg, empruntera 11 secteurs pavés (19,4 km en tout), dont cinq inédits. On ne trouvera pas parmi ceux-là de secteurs 5 étoiles de Paris-Roubaix, mais le secteur de Pont Gibus sera de la partie. Au contraire de la mythique trouée d'Arenberg, évitée notamment pour des raisons de sécurité, car une ligne de TGV passe aux abords des lieux.

53 kilomètres de chrono, et pas de points bonus

Le Tour 2022 proposera aussi 53 km de contre-la-montre, dont un chrono de 40 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour dans le Lot l'avant-dernier jour. La veille, ce sera arrivée à Cahors, en écho avec le départ du Tour au Danemark, puisque la famille royale a des attaches depuis des décennies dans le Lot. A noter que le chrono inaugural de Cophenague (13 km), dans un pays passionné par cet exercice, ne sera pas un prologue: cela signifie qu'il y aura des délais.

Pour les autres informations, on soulignera que l'étape la plus longue, entre Binche et Longwy, fera 220 km. Précisons aussi qu'il n'y aura pas de points bonus cette année dans les étapes, les organisateurs estimant qu'il n'y en a pas l'utilité dans ce parcours. Pas de doublement des points du maillot à pois non plus lors des arrivées au sommet.

Quelques journées taillées pour les puncheurs

Sinon, plusieurs étapes sont profilées pour les puncheurs avec des finals en bosses courtes mais très raides: l'étape 6 entre Binche et Longwy avec les côtes de Pulventeux (12,3%) et des Religieuses (passages max à 11%) placées dans les 12 derniers kilomètres, l'étape 8 Dole-Lausanne, avec la côte du Stade Olympique (4,8 km à 4,6% et des passages à 12% à 1,8 km de l'arrivée), et l'étape 14 Saint-Etienne-Mende, avec la côte de la Croix Neuve-Laurent Jalabert (3 km à 10,2%) et un replat sur le dernier kilomètre avec une arrivée à l'altiport.

Le parcours complet du Tour de France 2022 :

1re étape (1er juillet) : Copenhague - Copenhague (chrono individuel)

2e étape (2 juillet) : Roskilde - Nyborg

3e étape (3 juillet) : Vejle - Sonderborg

--- Jour de transfert/repos ---

4e étape (5 juillet) : Dunkerque - Calais

5e étape (6 juillet) : Lille - Métropole-Arenberg Porte du Hainaut

6e étape (7 juillet) : Binche - Longwy

7e étape (8 juillet) : Tomblaine - La super Planche des Belles Filles

8e étape (9 juillet) : Dole - Lausanne

9e étape (10 juillet) : Aigle - Châtel Les Portes du Soleil

--- Jour de repos ---

10e étape (12 juillet) : Morzine Les Portes du Soleil - Megève

11e étape (13 juillet) : Albertville - Col du Granon

12e étape (14 juillet) : Briançon - Alpe d'Huez

13e étape (15 juillet) : Bourg d'Oisans - Saint-Étienne

14e étape (16 juillet) : Saint-Étienne - Mende

15e étape (17 juillet) : Rodez - Carcassonne

--- Jour de repos ---

16e étape (19 juillet) : Carcassonne - Foix

17e étape (20 juillet) : Saint-Gaudens - Peyragudes

18e étape (21 juillet) : Lourdes - Hautacam

19e étape (22 juillet) : Castelnau-Magnoac - Cahors

20e étape (23 juillet) : Lacapelle-Marival - Rocamadour (chrono individuel)

21e étape (24 juillet) : Paris La Défense Arena - Paris Champs-Élysées