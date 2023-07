Tour de France (6e étape): pour Madiot, Gaudu fait la course "au deuxième niveau"

Le patron de Groupama-FDJ, Marc Madiot, a commenté en direct sur RMC la 13e place de David Gaudu à l’issue de la 6eme étape du Tour de France à Cauterets-Cambasque. A la peine ce jeudi dans l'ultime ascension, le grimpeur tricolore compte déjà plus de 1’28 de retard sur la 3e place du classement général.

Pas simple, la première semaine de David Gaudu dans ce Tour de France. Pour cette deuxième journée dans les Pyrénées, le leader de Groupama-FDJ était très attendu. Mais celui qui vise la 3e place du général n’a pas vraiment rassuré jeudi à l'issue de la 6eme étape.

Si on s’attendait à ce qu’il ne s’assoit pas à la table de Jonas Vingegaard et de Tadej Pogacar, on espérait qu’il soit juste derrière. Distancé par les deux favoris dans la montée Cauterets-Cambasque, le grimpeur Breton a aussi été décroché par le désormais ex-maillot jaune Jai Hindley dans les derniers mètres.

>> Le Tour de France est à suivre avec la radio digitale RMC

"Ça va se jouer à la régularité"

Au chrono, Gaudu termine 13e de cette 6eme étape à 3’12 de Tadej Pogacar, vainqueur ce jeudi dans les Pyrénées. Au général, il pointe désormais à la 7eme place à 4’03 de Jonas Vingegaard et déjà à 1’28 de la 3e place dont il a fait un objectif et qui est occupée par Jai Hindley. Autant dire que l'affaire n'est pas très bien engagée.

"On a fait la course au 2e niveau, reconnait Marc Madiot, le patron de Groupama-FDJ en direct sur RMC. Il y a le niveau au-dessus et le niveau moyen-bon du Tour de France, on était à ce niveau-là. Ça va se jouer à la régularité, il ne faudra pas avoir de mauvaise journée. Et être au contact en permanence et laisser les deux autres (Pogacar et Vingegaard) s’éplucher entre eux", conclut en souriant le consultant RMC Sport.