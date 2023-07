Tour de France (9e étape): pourquoi il n'y avait pas de spectateurs dans l'ascension du Puy de Dôme

Si la neuvième étape du Tour de France réservait ce dimanche un terrible final en haut du Puy de Dôme, ce fut sans spectateurs. Présents en nombre plus bas, ils n'ont pas été autorisés à accéder au sommet pour des raisons environnementales et sécuritaires.

Le site étant classé au patrimoine mondial de l'Unesco, les spectateurs du Tour ne pouvaient pas accéder au sommet du Puy de Dôme ce dimanche, dans la terrible ascension des derniers kilomètres sur laquelle a triomphé le Canadien Michael Woods. Face aux contraintes environnementales et sécuritaires, l'accès aux derniers kilomètres sur les flancs du volcan est bloqué.

Les spectateurs étaient en revanche présents en nombre dans les virages de la Baraque entre Clermont et Orcines. C'est là que s'est installé pour la journée François, professeur de maths, qui a troqué pour l'occasion ses cahiers et ses chemises pour un costume de... dinosaure assez bluffant.

"C'est un concours entre collègues. On est plusieurs à suivre le Tour et on s'est dit que ce serait drôle de se déguiser. L'idée c'est que nos élèves essaient de nous reconnaître quand on passe à la télé. Je pense que je vais gagner", sourit-il, un brin transpirant, avant de rejoindre des jeunes qu'il vient de rencontrer pour entonner un chant à la gloire de Thibaut Pinot.

Un peu plus loin, c'est le régional de l'étape, Romain Bardet, qui est mis à l'honneur dans un concert de décibels et de fumigènes. "C'est la folie ici. Le Puy de Dôme, c'est notre Ventoux à nous. On est fiers d'avoir le Tour. Il était temps!", confie Maxime, qui a lui opté pour le costume du plus célèbre des plombiers, Mario.