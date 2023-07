EN DIRECT - Tour de France: suivez la 9e étape entre St Leonard de Noblat et le Puy de Dôme en live

Pogacar-Vingegaard, acte 3! Après la première banderille portée par le tenant du titre danois dans la première étape pyrénéenne et la réplique du champion slovène le lendemain, les deux ultra-favoris du Tour, séparés par seulement 25 secondes, vont pouvoir à nouveau s'expliquer sur les pentes très électives du Puy-de-Dôme, 13.3 km à 7.7%.

Une belle étape aussi pour les grimpeurs qui pourraient être tentés de prendre une échappée, vu le profil accidenté mais pas trop dur de l'étape.

Départ de St Léonard de Noblat, la ville de Raymond Poulidor, grand-père de Mathieu Van der Poel à 13h30, arrivée en haut du Puy-de-Dôme entre 18h et 18h30. La course est diffusée sur France Télévisions et Eurosport, et à suivre bien sûr sur RMC et en intégralité sur la radio digitale 100% Tour où vous pourrez aussi intervenir pour débriefer la course.