Tour de France: abandon de Tony Martin après une nouvelle chute

Violemment tombé lors de la 1ère étape du Tour de France 2021, l'Allemand Tony Martin (Jumbo-Visma) est encoré allé au sol ce mercredi lors de la 11e étape. Mais cette fois, il n'a pu repartir.

Décidemment, les routes hexagonales ne veulent plus sourire à Tony Martin. Contraint à l'abandon sur Paris-Nice en mars, et victime d'une fracture du coude droit, l'expérimenté capitaine de route (36 ans) de la Jumbo-Visma était violemment allé au sol sur la 1ère étape du Tour de France le 26 juin après avoir percuté la tristement fameuse "spectatrice à la pancarte", puis encore lors de la 3e étape deux jours plus tard. Il a remis ça ce mercredi lors de la 11e étape. Mais cette fois, il n'a pu repartir.

Après seulement une vingtaine de kilomètres de course, donc bien avant la double ascension du Ventoux, l'Allemand a terminé dans un fossé. Sa chute semble avoir été violente, puisque le quadruple champion du monde du contre-la-montre est apparu sonné (bien que conscient), avec du sang au niveau du visage, une plaie sur le coude droit, et une autre sur la cuisse droite.

La Jumbo-Visma dans le dur

Très vite, l'organisation du Tour a annoncé son abandon, et sa prise en charge par les équipes médicales. Information confirmée par la Jumbo-Visma, qui précise que Tony Martin est parti passer des examens à l'hôpital, et rappelle que ce même jour en 2015, le rouleur portait le maillot jaune.

Pour la formation néerlandaise, qui visait initialement la victoire finale avec Primoz Roglic, la Grande Boucle se complique un peu plus, puisque cet abandon est le troisième après celui du Slovène, et du Batave Robert Gesink. La Jumbo n'a donc plus que cinq hommes en course: Wout Van Aert, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Mike Teunissen, et Jonas Vingegaard.