Tour de France: "Ça monte beaucoup trop vite pour nous", l’impuissance de Gaudu face aux favoris

Seulement 16e de la 13e étape du Tour de France vendredi au Grand Colombier, le leader de Groupama-FDJ David Gaudu a reconnu à l’arrivée qu’il ne boxe pas dans la même catégorie que les meilleurs.

David Gaudu avait sans doute coché cette 13e étape du Tour de France. Le grimpeur et leader de la Groupama-FDJ se serait bien vu lever les bras au sommet du Grand Colombier le jour de la fête nationale. Cet honneur reviendra au Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos). David Gaudu, positionné dans le groupe maillot jaune mais dans le dur dans la dernière ascension, doit se contenter de la 16e place à 1’45 du Polonais.

"Devant on a vu que les UAE jouaient la victoire d’étape. Ils ont roulé comme des fous toute la journée, soupire-t-il à chaud au micro de France TV. La montée finale a été très rapide. Je n’explose pas mais je lâche à 2’’5 parce que je suis à fond. Tout le monde est à fond."

"Devant c'est deux crans au-dessus de moi"

Neuvième du général à 6’’52 de Jonas Vingegaard, celui qui rêvait du podium avant le départ de la Grande Boucle est lucide. Le tempo imposé par les partenaires de Pogacar et du maillot jaune danois était impossible à tenir : "Je ne peux pas faire grand-chose de plus parce que je suis à 100% au niveau physique. Je crois que ça monte trois ou cinq crans au-dessus comparé à Paris-Nice. On est à fond, on s'accroche." Et David Gaudu d’avouer, impuissant : "S'ils sont plus forts que nous physiquement, c’est qu’ils sont plus forts. J'ai monté à bloc. Je ne suis pas abattu. Il faut être lucide. Devant c'est deux crans au-dessus de moi, j’ai fait le boulot mais devant ça monte beaucoup trop vite pour nous."