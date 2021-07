Tour de France: ce record mythique de Merckx que Cavendish vient d'égaler

Vainqueur de la 13e étape entre Nîmes et Carcassonne, le sprinteur britannique Mark Cavendish a signé sa 34e victoire sur le Tour de France. Le Britannique égale ainsi le record du légendaire Eddy Merckx.

Le "Cav" entre dans l'histoire. En remportant le sprint massif à l'arrivée de la 13e étape du Tour de France 2021, vendredi à Carcassonne, Mark Cavendish a rejoint Eddy Merckx. Le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step a enregistré la 34e victoire de sa carrière sur la Grande Boucle. Il a ainsi réussi à égaler le record du nombre d'étapes remportées par Eddy Merckx, la légende belge du cyclisme.

"Je ne peux pas y croire. Ça a été vraiment incroyable", a-t-il réagi le maillot vert, qui s'était déjà imposé trois fois dans cette 108e édition. Il avait en effet fini premier au terme des 4e, 6e et 10e étapes. "Gagner des étapes, c'est ça la priorité", avait-il d'ailleurs lâché mardi à Valence, tout en prenant soin de ne pas évoquer explicitement cet emblématique record.

Retour en grâce

À 36 ans, Mark Cavendish connaît une incroyable résurrection dans ce Tour de France. Il n'avait pas pris part aux deux dernières éditions, et n'avait pris aucune étape en 2018, ni en 2017. Sa méforme se voyait également sur des courses mineures à l'étranger.

Avant son retour en grâce, aussi rendu possible par l'absence de plusieurs concurrents (Ewan, Merlier, Démare), son dernier sprint remporté dans l'Hexagone datait du 16 juillet 2016, à Villars-les-Dombes. Quant à sa première victoire, elle remontait à 2008.

Il peut viser une 35e victoire

Eddy Merckx, aujourd'hui âgé de 76 ans, avait réalisé ses 34 victoires entre 1969 et 1977. Difficile toutefois de comparer ses performances avec celles de Mark Cavendish, compte tenu de la différence d'époque, mais aussi parce que le "Cannibale" triomphait généralement en solitaire. De plus, cela lui avait surtout permis d'enlever le Tour à cinq reprises (1969, 1970, 1971, 1972, 1974). "Merckx restera toujours le plus grand cycliste de tous les temps", a d'ailleurs déclaré Mark Cavendish.

Ce dernier peut désormais se fixer un nouvel objectif: dépasser Eddy Merckx et être le seul détenteur du record. Il lui reste encore deux grandes opportunités: la 19e étape, entre Mourenx et Libourne, et surtout le dénouement du 18 juillet sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris.