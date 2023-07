Tour de France: "Ce sera un très grand show", annonce Bardet, excité par l’arrivée au Puy de Dôme

L’Auvergnat Romain Bardet roulera en terrain connu ce dimanche lors de la 9eme étape du Tour de France. Le coureur AG2R-Citroën, 8eme du classement général à 4’43 de Jonas Vingegaard, s’attend surtout à du spectacle et une belle bagarre à l’arrivée lors de l’ascension du Puy de Dôme.

Romain Bardet, vous avez grandi près du Puy de Dôme. En quoi cela vous a construit comme coureur?

J’ai été le premier surpris de voir qu’on pourrait y monter sur le Tour. Je pensais que ça n’arriverait jamais. Cela fait plus de 30 ans ! C’est un sommet iconique. Ce sera spécial, on n’a pas beaucoup d’occasions d’y monter dans la vie. Et la course va nous le permettre avec une des arrivées les plus dures du Tour…

Cette montée vous a-t-elle inspiré?

C’est un peu loin de chez moi mais je pourrais presque voir les coureurs monter. Pour Clermont en général, c’est la seule montée que vous pouvez vraiment voir. Il y aura beaucoup d’attentes, ce sera un très grand show car tout le monde sera excité de voir la course arriver ici et cela amènera beaucoup de souvenirs. Ce sera super spécial de revoir un grand événement de vélo ici.

Il y a certaines critiques car le site est protégé… Quel regard portez-vous sur le sujet?

Je pense que quand vous faites quelque chose de si grand et de nouveau, il y a forcément des gens qui n’aiment pas, des sceptiques… Je pense que c’est un gros coup de boost pour toute la zone en terme d’exposition. Nous aurons des plans incroyables d’hélicoptères. La course sera excitante à suivre. Le sommet est si dur, ce sera à coup sûr dans le film du Tour 2023, le Puy de Dôme y sera. Le Tour a montré dans le passé qu’on pouvait aller à différents endroits. Cela ne veut pas dire que nous allons les dénaturer. Je me rappelle l’an passé au col du Granon, c’était aussi un site unique et naturel et Christian Prudhomme avait dit qu’à 22h30 après notre passage c’était comme si nous n’étions jamais venus. Je pense que c’est complètement possible de vivre quelque chose d’incroyable l’après-midi et que ce sera de nouveau calme ensuite. C’est une grande opportunité pour la région et tous de voir ce sommet iconique des dernières décennies.