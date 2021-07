Tour de France: Démare et Coquard hors délais et éliminés après une étape dantesque

Avec le froid et la pluie, la 9e étape du Tour de France a été un enfer ce dimanche pour les coureurs, qui ont franchi la ligne rincés. Sept d'entre eux ont terminé hors délais, dont les sprinteurs français Arnaud Démare et Bryan Coquard.

Les conditions climatiques, qualifiées d’"atroces" par le vainqueur du jour Ben O’Connor (AG2R Citroën), ont fait de la 9e étape du Tour un enfer pour ses protagonistes ce dimanche. Marqués par le froid et la pluie, plusieurs d’entre eux ont franchi la ligne plus d’une demi-heure après l’homme de tête. Sept coureurs, parmi lesquels Bryan Coquard (B&B Hotels) et Arnaud Démare (Groupama-FDJ), ont terminé hors délais et doivent quitter la course.

"L'une de mes pires journées sur un vélo"

Ceux qui ont survécu à cette journée n’en menaient pas bien plus large. Arrivé deux minutes avant le gong, épaulé par deux de ses coéquipiers de la Quick-Step, le maillot vert Mark Cavendish était en larmes. "J’étais terrifié par cette étape, je suis très ému de l’avoir terminée. Je savoure le fait d’être encore en course, soufflait le Britannique après l’étape. Mais le pire, c’est qu’il y aura d’autres journées comme celle-là. [...] Aujourd’hui, j’ai pu compter sur Tim Declercq et sur Michael Morkov, comme sur les sprints. Je suis reconnaissant… et physiquement cassé."

Même son de cloche pour Nacer Bouhanni, le sprinteur d’Arkéa Samsic, arrivé quelques secondes avant Cavendish, une minute après Julian Alaphilippe. "C’était un calvaire dès le début et on a fait un chrono pour les délais. C’est l’une de mes pires journées sur un vélo, confiait le Français au micro de France 2. J'avais déjà fait une étape sous la neige au Giro, mais l'intensité là... Je suis très fatigué."

Les regrets de Démare

Il fallait franchir la ligne au plus tard 37’20’’ après O’Connor pour rentrer dans les clous annoncés par les commissaires et parvenir sans encombres à la journée de repos, lundi. Si Greg Van Avermaert (AG2R Citroën) a réussi à remplir cet objectif à cinq secondes près, tous les coureurs en ayant fini après le Belge, 165e de l’étape, ont été reconnus hors délais. C’est le cas de sept coureurs: Arnaud Démare et son poisson pilote Jacobo Guarnieri, Bryan Coquard, Stefan De Bod (Astana), Nic Dlamini (Qhubeka), Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty) et Anthony Delaplace (Arkéa Samsic), qui a été aperçu en pleurs à l’arrivée.

Ce petit groupe aurait pu bénéficier de la clémence du jury, qui repêche parfois des coureurs dans des situations exceptionnelles, mais leur disqualification a été confirmée quelques minutes après la course. C’est une immense déception pour Arnaud Démare en particulier. Le Français, leader de son équipe, espérait lever les bras au moins une fois sur ce Tour, après un Giro 2020 brillant. Sa première semaine ratée puis cette sortie de course prématurée lui laisseront forcément des regrets.