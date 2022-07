Tour de France: "Des guignols", le coup de gueule de Pineau après l'interruption de la 10e étape par des manifestants

Le manager de l’équipe B&B Hôtels KTM, Jérôme Pineau, pointe du doigt les manifestants qui ont provoqué la neutralisation momentanée de la 10e étape du Tour de France ce mardi. Il estime que l’arrêt a été "préjudiciable" à son coureur Pierre Rolland.

Des "illuminés". Voilà comment Jérôme Pineau qualifie les manifestants qui ont causé la brève interruption de la 10e étape du Tour de France ce mardi, à une trentaine de kilomètres de l’arrivée à Megève. Plusieurs individus se sont assis sur la route pour ne "plus rester spectateurs du désastre climatique en cours".

Au micro de RMC Sport, le manager de B&B Hôtels KTM revient sur cet incident qui aurait selon lui été fatal à Pierre Rolland, alors présent dans l’échappée et en lice pour jouer la victoire d’étape.

"C’est juste dommage que des guignols viennent interrompre le Tour"

"Je lui ai dit d’essayer de continuer à tourner, de faire très attention dans la plaine parce qu’il souffrait, explique-t-il au sujet de son coureur de 35 ans. Je ne peux pas ne pas penser que cet arrêt lui a fait plus de mal qu’à certains. Ok, ils sont tous arrêtés, mais Pierrot n’est plus dans sa première jeunesse. On sait comment ça peut se passer. Quand ils sont repartis, il avait les jambes dures. Ça a été préjudiciable".

Pour rappel, après une dizaine de minutes d’arrêt, la course a pu reprendre avec les mêmes écarts qu’avant son interruption pour une action revendiquée par le mouvement Dernière Rénovation. "C’est juste dommage que des guignols viennent interrompre le Tour, peste Pineau. Qu’ils aillent voir les responsables politiques pour faire passer leurs idées. Le Tour de France n’y est pour rien dans le réchauffement climatique".

"Les coureurs n'y sont pour rien"

"Je comprends qu’il y ait des problématiques, que chacun a ses problèmes, ajoute l’homme de 42 ans. Les coureurs n’y sont pour rien. C’est assez dangereux d’ailleurs, ils se sont allongés sur la route. C’est dommage d’interrompre la course, après ça fait partie du Tour de France. On sait que c’est une telle vitrine que cela peut laisser quelques personnes et quelques illuminés s’exprimer. (…) J’imagine qu’ils ont chacun leur raison et que la cause est bonne. C’est dommage d’avoir fait ça comme ça". Pierre Rolland a finalement terminé l’étape à la 19e, à 7’25 du vainqueur Magnus Cort Nielsen, après n’être pas parvenu à tenir les roues dans la dernière ascension.