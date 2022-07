Tour de France (10e étape): Cort Nielsen s'impose enfin, Pogacar conserve d'un souffle son maillot jaune

Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF) a remporté ce mardi la 10e étape du Tour de France à Megève au terme d'un sprint épique avec Nick Schulz. Tadej Pogacar reste en jaune pour seulement 11 secondes, devance la menace Lennard Kämna.

Magnus Cort Nielsen enfin récompensé. Le coureur d'EF Education-Easypost, ancien maillot à pois, remporte la 10e étape du Tour à Megève. Le Danois devance d'un souffle Nick Schulz au sommet, également présent dans l'échappée. Le maillot jaune Tadej Pogacar conserve son statu de leader pour une dizaine de secondes, et devance désormais Lennard Kämna au général.

Il faut attendre plus de 60 kilomètres pour voir l’échappée du jour se dessiner. Un groupe assez fourni, puisque 25 coureurs prennent la fuite, parmi lesquels Benjamin Thomas, Alberto Bettiol, Pierre Rolland, Philippe Gilbert ou encore Lennard Kämna. Le coureur allemand de la Bora est le plus dangereux au classement général puisqu’il pointe à 8’43" de Pogacar avant le départ de la 10e étape.

L'étape brièvement interrompue par des militants écologiques

Avant la dernière ascension menant à Megève, la course est marquée par une manifestation de militants écologiques, qui entraîne la neutralisation de l’étape pour une dizaine de minutes. Une fois la situation rétablie, l’échappée reprend la route et se joue la victoire d’étape, sauf Kämna qui cherche avant tout à creuser l’écart avec le peloton pour dérober le maillot jaune au double vainqueur sortant Tadej Pogacar.

Dans la montée de l'altiport de Megève, le groupe de tête se disloque et Luis Leon Sanchez fini par prendre les commandes de la course jusqu'à passer le sommet en première position, à deux kilomètres du but. Mais les poursuivants reivennent tour à tour et c'est finalement un sprint épique entre Nick Schulz et Magnus Cort Nielsen qui permet au coureur danois de s'imposer enfin, après un début de Tour très animé. 8'54" plus tard, le maillot jaune sprinte pour s'assurer de conserver sa tunique jaune, pour 11 petites secondes.