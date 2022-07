Tour de France: des manifestants pour l'écologie assis sur la route, la course interrompue

À 37 kilomètres de l’arrivée de la 10e étape du Tour de France, la course a été neutralisée après le blocage de la route par plusieurs manifestants issus du mouvement Dernière Rénovation.

Le Tour de France à l'arrêt. Un incident a contraint les organisateurs à neutraliser la course à 37 kilomères de l'arrivée de la 10e étape. Sur les images, on a pu apercevoir (brièvement) que des manifestants étaient assis sur la route avec des fumigènes. Alberto Bettiol, seul devant, avait pu passer. Une action revendiquée par le mouvement écologique Dernière Rénovation sur son compte Twitter.

Les militants, assis sur la route pour bloquer les coureurs, ont refusé de débloquer la route et les forces de l'ordre ont dû intervenir dans le calme dans un premier temps. La course a pu reprendre après une interruption totale de 12 minutes après les écarts pris au moment de l'arrêt de l'étape.

Des manifestants sur la route du Tour de France © France Télévisions

Dernière Rénovation veut "arrêter la course folle vers l’anéantissement de notre société"

"Aujourd’hui, 9 citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation ont interrompu la 10ème étape du Tour de France entre Morzine et Megève au niveau de Magland pour arrêter la course folle vers l’anéantissement de notre société", écrit le mouvement sur son compte Twitter.

"Nous ne pouvons plus rester spectateurs du désastre climatique en cours, poursuit Dernière Rénovation sur ses réseaux sociaux. Il nous reste 989 jours pour sauver notre avenir, notre humanité. La ligne d’arrivée est un ravin et nous appelons notre gouvernement à bifurquer immédiatement. Notre but est de forcer la législation pour faire drastiquement baisser les émissions de la France en commençant par la rénovation énergétique, domaine le plus à même de faire converger aujourd'hui justice sociale et climatique. C’est notre dernière chance pour éviter des conséquences catastrophiques et irréversibles : chaleurs mortelles, évènements météorologiques extrêmes, famines, migrations de masse, conflits armés… et ceci pour toutes les prochaines générations d'humains".

Lors du dernier Roland-Garros, une militante écologique de Dernière Rénovation avaient déjà provoquée l'arrêt provisoire de la demi-finale entre Ruud et Cilic en s'attachant au filet, dénonçant déjà l'inaction de la société face à l'écologie.

"Le monde vers lequel nous envoient les politiques est un monde dans lequel le Tour de France ne pourra plus exister"

Dans un communiqué, Dernière Rénovation donne la parole à l'une des activites présentes ce mardi sur la route menant à Megève. "Je préférerais ne pas en arriver là. Je préférerais être avec mon grand-père, être tranquille dans mon canapé à regarder le Tour de France, pendant que le gouvernement fait son travail, explique Alice. Mais ce n’est pas la réalité. La réalité c’est que le monde vers lequel nous envoient les politiques est un monde dans lequel le Tour de France ne pourra plus exister. Dans ce monde, nous serons occupés à lutter pour se nourrir et pour sauver notre famille. Dans ces conditions nous ferons face à des guerres et des famines de masses".

"Nous devons agir et entrer en résistance civile aujourd’hui pour sauver ce qu’il reste à sauver, ajoute la femme de 32 ans. Vous attendez quoi de moi? Que je reste sur le bas-côté à voir ma vie défiler comme je vois passer les cyclistes? Non, j’ai décidé d’agir et de m'interférer pour éviter le pire épisode de souffrance et créer un monde nouveau. Car tout peut encore changer".