Tour de France: des "petits malins" ont encore jeté des punaises sur la route, déplore Vasseur

Le manager de l'équipe Cofidis, Cédric Vasseur, a regretté les punaises et clous jetés sur les routes en marge de la troisième étape du Tour de France ce lundi entre Amorebieta-Etxano et Bayonne dans le Pays basque.

Au lendemain d'une étape déjà marquée par plusieurs crevaisons dûes à des punaises sur la route, la troisième journée de course du Tour de France a encore donné lieu à quelques incidents ce lundi. Interrogé après l'arrivée à Bayonne, où Jasper Philipsen s'est imposé au sprint, Cédric Vasseur a confirmé ses craintes de voir la course perturbée par des spectateurs malintentionnés.

"Visiblement il y a des clous ou des punaises qui traînent sur la route. Bon...voilà… Tant que la course n’est pas impactée par ce fait de course, ce n’est pas gênant, a expliqué le dirigeant français de la Cofidis. On peut comprendre que certaines personnes soient mécontentes. Personnellement je ne ferais pas ce genre de choses mais il faut laisser les gens s’exprimer. Pour le moment cela n’a pas eu d’impact sur le déroulement de la course."

"On espère que cela fait partie du passé"

Dimanche, sept des huit coureurs de l'équipe Cofidis avaient crevé lors de la deuxième étape. Seul le futur vainqueur Victor Lafay avait été épargné sur les routes basques. Ce lundi, Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) ou encore Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ont enregistré une crevaison pendant la Grande Boucle. Un phénomène qui demeure problématique malgré les efforts de la direction de course pour l'enrayer.

"Pourtant l’organisation du Tour de France nettoie la route environ quinze ou trente minutes avant le passage des coureurs, a encore noté Cédric Vasseur. Cela veut dire qu’il y a des petits malins qui jettent des silex, des clous ou des punaises juste après. On espère que cela fait partie du passé et que l’on aura des étapes qui vont se dérouler normalement."

Mardi pour cette quatrième étape de l'édition 2023, le Tour de France connaîtra son premier départ en France. Après trois jours jours dans le Pays basque espagnol, le peloton parcoura 181 kilomètres entre Dax et Nogaro lors d'une étape promise, normalement, aux sprinteurs. Au sein des équipes engagées, on espère surtout ne pas crever à cause de spectateurs venus gâcher la course en jetant des clous et punaises sur les routes.