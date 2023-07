Tour de France: "Ce n’est pas à moi de juger", Van Aert ne veut pas polémiquer après le sprint tendu avec Philipsen

De nouveau battu ce lundi lors de la 3e étape du Tour de France, Wout van Aert (Jumbo-Visma) explique qu’il a été touché par le vainqueur du jour Jasper Philipsen dans les rues de Bayonne. Il a également eu un contact avec des spectateurs. Mais le Belge, après sa colère de dimanche, ne souhaite pas polémiquer outre mesure.

Encore raté pour Wout van Aert. Piégé par Victor Lafay dimanche, et frustré, le coureur belge a de nouveau été devancé ce lundi lors de la 3e étape du Tour de France, battu au sprint par son compatriote Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) à Bayonne. Il déclare avoir été touché par le vainqueur du jour, avant de percuter également certains spectateurs.

"J’ai dû arrêter mon sprint à 50 mètres de l’arrivée"

"J’étais bien placé, regrette-t-il à l’arrivée. Christophe Laporte a fait un bon travail pour moi, pour me mettre en bonne position. J’ai essayé de passer Jasper sur le côté droit mais j’ai perdu un peu le momentum parce qu’on s’est touché l’un et l’autre et que j’ai touché des spectateurs. J’ai dû arrêter mon sprint à 50 mètres de l’arrivée".

Néanmoins, Van Aert ne semble pas trop en vouloir à Philipsen. "C’est dur à dire", estime-t-il à propos de la manœuvre qui aurait pu valoir le déclassement du sprinteur d’Alpecin-Deceuninck. "Ce n’est pas à moi de juger". "Comparé à hier, je suis détendu", relativise-t-il au sujet de son amertume à Saint-Sébastien.

Philipsen décrit un "sprint juste"

"J’ai essayé de prendre la ligne la plus courte, explique de son côté Jasper Philipsen à l’arrivée. Je ne pense pas avoir commis d’erreur. C’est un peu difficile quand la dernière ligne n’est pas droite et qu’il y a une courbe. C’est logique d’essayer de prendre le chemin le plus court. Je pense que c’était un sprint juste".