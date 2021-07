Tour de France en direct: une échappée royale avec Van der Poel et Van Aert

Sur le Tour de France sans ambition au général mais avec l'objectif de viser des étapes, Guillaume Martin (Cofidis) pourrait se mêler à la victoire, dès ce vendredi même si les deux étapes alpestres du week-end pourraient mieux lui convenir. "Est-ce qu’il faut gérer ou tout tenter aujourd’hui parce que c’est déjà une belle opportunité? Sur le papier, les étapes alpestres me conviennent mieux. Mon pari est que ce soit encore groupé dans l final, que ça ressemble un peu à une classique et que je puisse me mêler à la bagarre dans le final. Il y a aussi une belle opportunité qu’une échappée aille au bout et on a pas mal d’armes dans l’équipe." (AS)