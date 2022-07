Tour de France femmes: la grosse chute de Mavi Garcia, percutée par la voiture de sa propre équipe

Ce mercredi, lors de la 4e étape du Tour de France femmes remportée par la Suissesse Marlen Reusser, l'Espagnole Mavi Garcia a été victime d'une lourde chute causée par la voiture... de son directeur sportif.

Journée galère pour Mavi Garcia. La coureuse espagnole de 38 ans, qui fait partie des favorites pour la victoire finale, a enchaîné les galères ce mercredi lors de la quatrième étape du Tour de France femmes, qui a vu la Suissesse Marlen Reusser s’imposer en solitaire à Bar-sur-Aube (Grand Est).

Celle qui a terminé troisième du Giro au début du mois a enchaîné les crevaisons et les déboires sur les chemins de vigne et les sentiers crayeux non goudronnés. Elle a été contrainte à deux changements de vélo, dans l'avant-dernier puis l'ultime secteur, et a surtout été victime d’une chute impressionnante à 14 kilomètres de l’arrivée.

Elle quitte le top 10 du général

Au moment de se déporter vers la droite de la chaussée, elle a été percutée au niveau de sa roue arrière par la voiture de son directeur sportif. La poisse jusqu’au bout pour la leader de la formation émiratie UAE Team ADQ. Elle a chuté avec fracas alors qu'elle était proche de recoller sur le groupe maillot jaune.

Si elle a réussi à repartir, la championne d’Espagne a finalement perdu une minute et demie sur le reste des favorites, passant ainsi de la 6e à la 11e place du classement général. Son retard sur la Néerlandais Marianne Vos, qui a conservé sans inquiétude son maillot jaune, est désormais de 2’26’’.

Elle tentera de rectifier le tir jeudi entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges lors de l’étape la plus longue de ce Tour de France, avec 175,6 kilomètres à travers la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.