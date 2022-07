Tour de France femmes: Reusser remporte la 4e étape en solitaire, Vos reste en jaune

On promettait l'enfer aux coureuses du peloton ce mardi lors de la quatrième étape du Tour de France femmes entre Troyes et Bar-sur-Aube (126,8 kilomètres). Sur les périlleux chemins blancs, la Suissesse Marlen Reusser (SD Worx) a été la plus forte pour franchir la ligne d'arrivée en tête. La Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) préserve sa tunique jaune.

Du spectacle, relativement peu de chutes - alors que l'étape accidentée semblait s'y prêter - et un numéro en solitaire de Marlen Reusser (SD Worx): la journée a été chargée pour les coureuses du Tour de France femmes entre Troyes et Bar-sur-Aube (126,8 kilomètres) pour cette 4e étape.

En passant à l'attaque à 22 kilomètres de l'arrivée, à l'approche de la Côte de Vitry (4e catégorie), difficile pourtant d'estimer les chances de la Suissesse d'aller au bout. Mais la coureuse de 30 ans a fait un sacré numéro pour se détacher du groupe maillot jaune et grapiller, kilomètre après kilomètre, des secondes précieuses. Ensuite sur une portion plus roulante, la championne d'Europe du chrono a fait parler ses qualités pour signer son premier succès sur le Tour.

Journée noire pour Mavi Garcia, les favorites se neutralisent

Derrière, cette journée à la sauce Strade Bianche, avec ses passages dans les chemins blancs (13 kilomètres au total) a impacté temporairement certaines leadeuses - Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Suez Futuroscope), vainqueure hier, a notamment crevé. Mais toutes les favorites (Annemiek van Vleuten (Movistar), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Demi Vollering (SD Worx)...) ont finalement terminé dans le même temps que la maillot jaune Marianne Vos (Jumbo-Visma), à la faveur d'une neutralisation entre elles. Seule la championne d'Espagne Mavi Garcia (UAE) a concédé de précieuses minutes après plusieurs pépins mécaniques et deux chutes.

Trois coureuses ont toutefois réussi à s'intercaler entre la vainqueure du jour et la première du classement général. C'est le cas notamment de la Française Evita Muzic (FDJ Suez Futuroscope), partie en contre avec Alena Amialiusik (Canyon Sram) et Veronica Ewers (EF Education Tibco-SVB). La coureuse originaire de Lons-le-Saunier est allée chercher la deuxième place au sprint, tandis que Vos a réglé celui pour la 5e place.