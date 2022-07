Tour de France femmes: une chute impressionnante au milieu du peloton

La deuxième étape du Tour de France féminin, longue de 136,5 kilomètres entre Meaux et Provins, a été marquée par de nombreuses chutes du peloton dans la dernière partie de la course. Marta Cavalli, deuxième du dernier Giro, a notamment été violemment percutée sur l'une de ces séquences.

Les 106 premiers kilomètres de l'étape s'étaient pourtant bien déroulés, sans tension apparente, hormis une légère chute en début d'étape dans le peloton impliquant Julie de Wilde et Sandra Lévenez. Sans gravité. Les chutes qui se sont ensuite multipliées, à 30 kilomètres de l'arrivée lors de la deuxième étape du Tour de France féminin entre Meaux et Provins, auront peut-être d'autres séquelles.

Sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, le peloton s'est agité et les erreurs se sont multipliées en l'espace de quelques minutes au sein de celui-ci. La première séquence a donc lieu à 30 kilomètres de l'arrivée: dix coureuses se retrouvent à terre à la suite d'une chute au milieu du peloton. Parmi elles, deux membres de l'équipe Stade Rochelais Charente Maritime, qui reprennent finalement la course.

La plus grosse chute est encore à venir. À 25 kilomètres de la ligne d'arrivée, Marta Cavalli, deuxième du dernier Giro, est violemment fauchée par l'Australienne Nicole Frain. Les images sont impressionnantes: alors qu'Amanda Spratt est au sol, après avoir été prise dans une chute de deux coureuses du peloton, Cavalli ralentit son rythme pour tenter de l'éviter.

Castrique a déjà du abandonner sur chute dimanche

Surgit alors à pleine vitesse Frain, qui se trouvait en queue de peloton. L'Australienne a manifestement relevé la tête trop tard et percute de plein fouet Cavalli, qui reste au sol de longues secondes, avant de reprendre la course. Une violente chute qui l'a reléguée à plus de quatre minutes du peloton à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.

Le peloton s'est retrouvé éclaté sous l'effet de ces chutes multiples. Une nouvelle a eu lieu quelques secondes après celle impliquant Cavalli, lorsqu'une coureuse de l'équipe St-Michel Auber 93 perd complètement le contrôle de son vélo et fauche de biais plusieurs coureuses, provoquant un arrêt temporaire de la queue de peloton.

Reste désormais à savoir quelles seront les conséquences de ces chutes. Hier, Alana Castrique, la coureuse de la Cofidis, a dû abandonner dès la fin de la première étape après être violemment tombée sur les Champs-Élysées. Espérons que l'issue soit différente pour les coureuses impliquées dans les chutes du jour.