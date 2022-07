Tour de France: général, maillot à pois, maillot vert... tous les classements du Tour 2022

Après trois semaines intenses et éprouvantes en raison des fortes chaleurs, le Tour de France s'est achevé dimanche à Paris. Trois coureurs ont assuré le spectacle et trusté les premières places des classements: Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et Wout van Aert.

Maillot jaune: Vingegaard sans rival

Au départ du Tour au Danemark, son pays, Jonas Vingegaard avait le costume d'un solide outsider. Si Tadej Pogacar, double tenant, s'est vite approprié le maillot jaune, semblant se diriger vers un troisième sacre à Paris, le coureur de la Jumbo-Visma a montré les muscles dans l'ascension du col du Granon, lors de la 11e étape. Depuis, toutes les attaques du Slovène sont restées vaines. Bien aidé par son équipe, Vingegaard triomphe avec panache et inscrit à 25 ans son nom au palmarès de la Grande Boucle.

Le classement général

1. Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo) 79 h 33'20.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 2'43.

3. Geraint Thomas (GB/INE) 7'22.

Le maillot vert: van Aert ne partage pas

Omniprésent dans ce Tour de France, avec notamment trois victoires d'étape, le Belge de la Jumbo-Visma a accroché un nouveau record. En s'imposant dans le chrono de Rocamadour, il comptait dimanche matin 480 points au classement du maillot vert, qu'il était déjà assuré depuis plusieurs jours de porter à l'arrivée à Paris. Il bat ainsi le record de points établi en 2018 par Peter Sagan (477 points), depuis la réforme du barème en 2015. Grâce à sa victoire sur les Champs-Élysées, Jasper Philipsen termine deuxième du classement.

Le classement

1. Wout van Aert (BEL/JUM) 480 points

2. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 286 points

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 250 points

Le maillot à pois: Vingegaard, roi de la montagne

Si l'Allemand Simon Gescke a porté le maillot à pois pendant neuf étapes, le coureur Cofidis s'est logiquement incliné en fin de Tour face à Jonas Vingegaard, auteur d'un dernier très grand numéro jeudi dans la montée d'Hautacam.

Le classement

1. Jonas Vingegaard (DAN/JUM) 72 points

2. Simon Geschke (ALL/COF) 65 points

3. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 61 points

Le super-combatif, c'est Wout van Aert

Le Belge Wout van Aert a été désigné samedi à l'unanimité coureur le plus combatif du Tour de France 2022 par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou. Le maillot vert du Tour succède au palmarès à Franck Bonnamour qui lui avait été préféré de justesse l'an passé. Dix coureurs (Geschke, Gougeard, Meintjes, Pinot, Pogacar, Politt, Powless, Simmons, van Aert, Wright) étaient en lice pour ce trophée.

Le classement par équipes : Ineos et Groupama-FDJ devant les Jumbo-Visma

Si les Jumbo-Visma ont fait forte impression durant ce Tour grâce à Vingegaard et van Aert, la formation britannique Ineos Grenadiers termine en tête du classement par équipes en plaçant notamment trois coureurs dans le top 20 : Thomas (3e), Yates (10e) et Pidcock (17e). A noter aussi la très belle 2e place des coureurs de la Groupama-FDJ, boostés par les performances de Gaudu (4e), Madouas (11e) et Pinot (15e).

Le classement

1. Ineos

2. Groupama-FDJ

3. Jumbo

Le meilleur jeune, c'est Pogacar

Si le Slovène a perdu sa couronne et son maillot jaune, le coureur de 23 ans se console avec le maillot blanc du meilleur jeune. Pogacar devance le Britannique Thomas Pidcock et l'Américain Brandon McNulty.

Le classement

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 79 h 36'03.

2. Thomas Pidcock (GB/INE) à 58'32.

3. Brandon McNulty (EU/UAE) 1 h 28'36.