Tour de France: van Aert remporte le contre-la-montre, Vingegaard sécurise son maillot jaune et sa victoire finale

A la veille des Champs-Elysées, Wout Van Aert s'est illustré sur la 20e et avant-dernière étape du Tour de France ce samedi lors du contre-la-montre individuel de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Le coureur belge s'est offert par la même occasion le titre de coureur le plus combatif du Tour 2022. Son coéquipier Jonas Vingegaard a validé son maillot jaune.

A la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, la 20e et avant-dernière étape du Tour de France offrait ce samedi un contre-la-montre individuel de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour finalement remporté par Wout van Aert. Le coureur belge de Jumbo-Visma signe le meilleur temps en 47’59”, devant son coéquipier danois Jonas Vingegaard, qui sécurise de fait son maillot jaune et sa victoire finale... à condition de finir l'étape à Paris dimanche.

van Aert s'offre ainsi sa troisième victoire d'étape, en pulvérisant de 42 secondes le chrono de référence initiallement fixé par Filippo Ganna en début d'étape. L'arrivée des cadors comme Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont rebattu les cartes du classement. Le Danois a même laissé son coéquipier emporter cette étape, alors qu'il était devant van Aert à l'avant-dernier chrono.

Vingegaard, meilleur temps aux deux premiers pointages intermédiaires (Km 22), s'est fait une frayeur à 2,5 kilomètres de l'arrivée, dans une sortie de virage en descente, abordée très vite. Il a ralenti l'allure dans les derniers hectomètres pour être accueilli par van Aert près de la ligne.

van Aert, coureur le plus combatif du Tour

Vainqueur de ce contre-la-montre, Wout van Aert a été aussi désigné à l'unanimité coureur le plus combatif du Tour de France 2022 par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou. Le maillot vert du Tour succède au palmarès à Franck Bonnamour qui lui avait été préféré de justesse l'an passé.

Dix coureurs (Geschke, Gougeard, Meintjes, Pinot, Pogacar, Politt, Powless, Simmons, van Aert, Wright) étaient en lice pour ce trophée. Dans l'histoire du Tour, la combativité a commencé à être récompensée en 1952. Le premier "super-combatif" a été désigné en 1956, en la personne d'André Darrigade.

Vingegaard déjà vainqueur

A l'arrivée de cette avant-dernière étape, Jonas Vingegaard a fondu en larmes, puisque même s'il finit à 19 secondes de van Aert, il conserve son maillot jaune et est assuré d'emporter le Tour de France dimanche. Au classement, le maillot jaune précède désormais le Slovène Tadej Pogacar de 3 min 34 sec et le Britannique Geraint Thomas de 8 min 13 sec. Tadej Pogacar sera donc deuxième de ce Tour, et a pointé à 27 secondes du vainqueur du tour sur l'étape de ce samedi après-midi.

Une victoire que le Danois a déjà un petit peu fêté avec sa femme et sa fille sur la ligne d'arrivée. La dernière étape sur les Champs Elysées ce dimanche ne sera donc qu'une formalité pour Vingegaard.