Tour de France : Konrad en solo et en costaud sur la 16e étape, Pogacar pas inquiété

Les favoris ont peu bougé dans cette 16e étape du Tour de France, c'est l'Autrichien Patrick Konrad (BORA-Hansgrohe) qui s'est imposé à Saint-Gaudens, après un joli numéro solitaire.

L’étape de transition vers les hauts sommets pyrénéens, qui dessineront le nouveau visage du classement général à compter de mercredi, avait beau emprunter quelques jolies difficultés, elle a accouché d’un scénario prévisible, avec une échappée se disputant l'étape, à bonne distance d'un peloton inoffensif. À ce petit jeu, c’est l’Autrichien Patrick Konrad (BORA-Hansgrohe) qui a levé les bras à Saint-Gaudens, après un raid solitaire d’une trentaine de kilomètres.

Konrad était le plus fort

Le bon coup a mis longtemps à partir, après plusieurs tentatives infructueuses, mais s’est constitué à un peu plus de 90kms du but. Il comptait alors quatre hommes, dont Konrad, incontestablement l’homme le plus fort du jour. L’Autrichien et ses compagnons ont été pris en chasse quelques kilomètres plus tard par un deuxième groupe, comprenant quelques jolies pointes de vitesse, dont Michael Matthews (BikeExchange) et Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), mais aussi le Français David Gaudu (Groupama-FDJ).

À mesure que le temps s’égrenait, les poursuivants sont progressivement revenus sur les hommes de tête, l’écart descendant sous la minute. Konrad a alors pris ses responsabilités, plaçant une attaque dans le col du Portet-d'Aspet, à 36 kilomètres du terme. Secoué par un Gaudu très en jambes, toujours suivi comme son ombre par Colbrelli, les chasseurs se sont alors échinés à le reprendre, stabilisant l’écart autour de la minute, mais sans jamais s’approcher suffisamment pour y croire.

Gaudu encore placé

Auteur d’un joli cavalier seul sous la pluie, Konrad a finalement tenu bon jusqu’au bout. Le baroudeur de 29 ans trainait jusqu’ici une réputation de coureur toujours placé mais jamais gagnant: il ne s’était imposé qu’à deux reprises dans sa carrière, lors des championnats d’Autriche en 2019 et cette année. Cela appartient désormais au passé: sous le ciel gris saint-gaudinois, il a décroché le plus beau succès de sa carrière.

Encore à l’avant et à l'aise dans les montées, Gaudu nourrira lui des regrets : le Breton n’a pris que le 9e place de l’étape, même s’il remonte à la 11e place du général. Deux autres Français ont fini bien placé ce mardi : Pierre-Luc Périchon (Cofidis, 4e) et l’intenable Franck Bonnamour (B&B Hotels, 5e). Les aspirants au podium final à Paris se sont eux marqués toute la journée et, malgré une accélération dans le final, aucun changement n'est à signaler dans le top 10 du général.