Tour de France: Kuss s’impose en solitaire, Martin perd gros au général

L'Américain Sepp Kuss a remporté en solitaire la 15e étape du Tour de France à Andorre-la-Vieille dimanche, le Slovène Tadej Pogacar conservant le maillot jaune. Guillaume Martin a perdu sa 2e place au général.

Et de deux pour les Jumbo-Visma. Après la démonstration de Wout Van Aert lors de la 11e étape, Sepp Kuss a apporté un second succès à son équipe sur la Grande Boucle en s’imposant en solitaire à Andorre-la-Vieille, ce dimanche. Le grimpeur américain, qui vit en Andorre, a distancé ses compagnons d'échappée dans la dernière ascension et a résisté au retour du vétéran Alejandro Valverde pour décrocher sa première victoire d'étape dans la Grande Boucle.

Alejandro Valverde a terminé deuxième de l’étape, devant Wout Poels. Parti avec deux coéquipiers dans l’échappée du jour, qui a compté jusqu’à 32 éléments, dont Bruno Armirail, qui a longtemps travaillé pour lui, David Gaudu n’a pas résisté à l’accélération des plus costauds dans l’ultime ascension, se contentant de la 7e place. Les coureurs du peloton ont achevé le premier chapitre des Pyrénées sans encombre, et pourront profiter d’une nouvelle journée de repos lundi.

Pogacar reste en jaune

Le maillot jaune Tadej Pogacar avait vacillé dans les derniers hectomètres du Mont Ventoux en milieu de semaine, face aux assauts répétés de Jonas Vingegaard. Le coureur de la Jumbo-Visma a encore harcelé le tenant du titre slovène au plus fort de la pente, dans la montée du col de Beixalis. Isolé dès l’ascension du Port d’Envalira, Pogacar a couru intelligemment, contrôlant le tempo et les changements de rythme pour se prémunir contre les attaques de ses rivaux.

Tous ont pourtant essayé de le décrocher. Même Rigoberto Uran a porté une attaque. Pogacar est toutefois parvenu à répondre sereinement, sans trop de difficulté. Le maillot jaune est toujours solidement accroché sur ses épaules à l'entame de la dernière semaine. A l’opposé, le Français Guillaume Martin, deuxième du général ce matin, à moins de cinq minutes du leader (4'04) - le seul dans son cas -, a perdu gros sur la ligne d’arrivée, avec une 9e place au classement général à l’issue de cette 15e étape.

Le grimpeur de la formation Cofidis a longtemps accompagné les meilleurs. Ce n'est qu’au sommet du Port d’Envalira qu’il a perdu pied, cédant du terrain sur le groupe des favoris dans la descente, et près de quatre minutes sur la ligne d'arrivée. Derrière Tadej Pogacar, Rigoberto Uran (+05'18) est le nouveau dauphin du maillot jaune, devant le Danois Jonas Vingegaard (+05'32).