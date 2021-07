Tour de France en direct: 32 coureurs dans l'échappée, Pogacar en contrôle

Avant la seconde journée de repos du Tour de France, le peloton se lance à l'assaut des Pyrénées ce dimanche. Au programme de cette 15e étape de la Grande Boucle entre Céret et Andorre-La Vieille, trois cols de première catégorie et une ascension vers Port d'Envalira à 2408 mètres d'altitude. L'occasion d'une belle explication entre le maillot jaune Tadej Pogacar et les autres favoris de la course.

Nouvelle attaque en tête de course Certains membres de l'échapée dont Nibali, Powless ou Julien Bernard ont faussé compagnie à leurs compagnons. Kruijswijk, Ballerini et Matthews les accompagne. Ils sont désormais six avec 11 secondes d'avance sur 26 poursuivants.



Jean Castex heureux sur les routes du Tour Le Premier ministre est en visite sur la Grande Boucle qui passe aujourd'hui dans son fief. Jean Castex se félicite de l'engouement suscité par la course mais rappelle l'importance des gestes barrirèes pour les fans. "Le Tour de France cela fait partie du patrimoine national. C'est un événement sportif et festif au service des territoires et communes. L'ensemble des Français est passionné par le Tour et je suis fier de le voir passer dans ma ville, a estimé le chef du gouvernement. C'est une belle bouffée d'oxygène avec le Covid maisil faut rester vigilant. Le port du masque est ici obligatoire. On a durcit les conditions de passage pour les Espagnols avec le variant. Mais le Tour doit rester une fête car c'est une fête. [...] Peut-être une victoire d'un Français. Je souhaite qu'un coureur français s'illustre sur cette étape."



Gaudu, Alaphilippe et Paret-Peintre dans l'échappée Plusieurs français ont reussi à se glisser parmi les 32 coureurs à l'avant dont le champion du monde Julian Alaphilippe. Mention spéciale à l'équipe Groupama-FDJ qui a placé trois de ses quatre derniers engagés (dont David Gaudu) dans l'échappée. Aurélien Paret-Peintre est le mieux classé au général avec 24 minutes de retard sur Tadej Pogacar. Le Maillot jaune est relégué à 4'25 de l'échappée pour le moment.



La jonction est faîte, 32 coureurs dans l'échappée Cette fois c'est bon, les poursuivants rejoignent les huit hommes de tête. L'échappée est bien constituée avec 32 coureurs à l'avant. Le peloton maillot jaune est déjà à 4 minutes. L'échappée a de belles chances d'aller au bout. La composition de l'échapée: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën), Ruben Guerreiro (EF-Nippo), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Dan Martin (Istrael-Start Up Nation), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Dylan Teuns (Baharain Victorious) et Sergio Henao (Qhubeka-Nexthash), Sepp Kuss, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Jonathan Castroviejo, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Vincenzo Nibali, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Alejandro Valverde (Movistar Team), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), David Gaudu, Bruno Armirail, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rubén Fernandez (Cofidis), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Mark Donovan (Team DSM), Wout Poels (Bahrain Victorious), Michael Matthews (BikeExchange), Ion Izagirre (Astana-PremierTech), Pierre Latour (TotalEnergies), Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM), Matej Mohoric, Ballerini et Neilson Powless.



Toujours pas de regroupement en tête Les huits coureurs de l'échappée sont toujours devant un groupe de poursuivants, désormais composés de 24 hommes. Ballerini, Powless et Mohoric ont rejoint les 21 autres contre-attaquants. Toujours 15 secondes d'écart. Le peloton maillot jaune est lui relégué à 3'23'' de la tête de course.



Du beau monde en contre-attaque Dans le groupe des poursuivants on trouve plusieurs grands noms du peloton. Outre Julian Alaphilippe, Van Aert, Nibali ou encore Alejandro Valverde, Sergio Henao et Pierre Latour se sont lancer dans un effort pour rejoindre l'échappée. L'écart est d'environ 20 secondes. Le peloton maillot jaune compte une minute de retard sur les huit coureurs de tête et preque 40 secondes sur les poursuivants.



Un groupe en contre derrière les 8 échappés Une vingtaine de coureurs ont lancé une contre-attaque. S'ils rejoignent les échappés, cela pourrait bien aller au bout. Le peloton maillot jaune est déjà à 45 secondes.



Un groupe de huit en tête C'est fait, Thomas De Gendt est rejoint par le groupe de contre. Uen échappée de huit coureurs est désormais constituée et possède environ 30 secondes d'avance sur le peloton ou Julian Alaphilippe, résident andorran, tente de relancer pour se joindre à la tête de course.



Nibali à l'attaque avant d'arrêter ? Vincenzo Nibali se présente à l'avant du peloton. Si ses jambes le permettent, l'Italien tentera de faire un coup ce dimanche pour ce qui devrait être sa dernière étape du Tour 2021. "Le Requin de Messine" a déjà suggéré qu'il pourrait profiter de la seconde journée de repos, prévue lundi, pour rentrer en Italie.



De Gendt toujours en solo L'arrivée de cette 15e étape est en core loin. Pour le moment Thomas De Gendt est toujours seul en tête avec 32 secondes d'avance sur le peloton. Un groupe de poursuivants avec plusieurs grimpeurs a réussi s'intercaler au milieu.



De Gendt prend 25 secondes d'avance Cela s'organise derrière le Belge. Plusieurs coureurs cherchent à sortir pour le rejoindre et former l'échappée. Parmi les contre-attaquants, on retrouve le grimpeur américain Neilson Powless, coéquipier de Rigoberto Uran chez Education First.



Thomas De Gendt relance Pendant que certains sprinteurs montrent des premiers signes de défaillance dans l'ascension, Thomas De Gendt se lance à l'attaque. Le Belge espère se glisser dans l'échappée du jour. Pour l'instant, il est tout seul devant.



C'est parti pour le départ réél Christian Prudhomme, directeur du Tour, lance les hostilités. Et plusieurs coureurs se lancent déjà à l'assaut de la première ascension. Pendant que les sprinteurs font déjà la tête avant une journée compliquée, Michael Woods lance la première attaque. L'actuel porteur du maillot à pois semble vouloir se glisser dans l'échappée du jour. Son principal rival, Nairo Quintana n'est pas très loin à seulement quatre points.



Le départ fictif est donné Le peloton s'élance pour les 191 kilomètres de cette 15e étape entre Céret et Andorre-La-Vieille. Pour l'instant tout le monde roule derrière la voiture du directeur de course.



Le Top 5 du classement général avant la 15e étape 1. Tadej Pogacar 2. Guillaume Martin à 4'04'' 3. Rigoberto Uran à 5'18'' 4. Jonas Vingegaard à 5'32'' 5. Richard Carapaz à 5''33''



Guillaume Martin nouveau deuxième du général Au terme d'un joli numéro durant la 14 étape, le Français Guillaume Martin a effectué une fantatisque remontée au classement général de la Grande Boucle. Désormais deuxième, à quatre minutes et quatre secondes de Tadej Pogacar, le leader de la Cofidis a relayé ses autres rivaux à plus d'une minute. Reste à savir s'il pourra digérer un tel effort ce dimanche. Après son coup de force, Guillaume Martin a savouré. "J’ai vraiment envie de prendre des risques. J’espère que je ne vais pas le payer, a expliqué le Tricolore à l'arrivée à Quillan. Je me rapproche au général, c’est assez bizarre comme Tour mais cela me réussit plutôt et j’espère que cela va continuer. Je vais faire les comptes. Il faudra s’accrocher après les efforts consentis samedi. J’ai forcé mon destin."



Bonjour à tous, Après une superbe étape entre Carcassonne et Quillan ce samedi, les cartes sont rebattues sur le Tour de France. Si Bauke Mollema a signé une belle victoire en solitaire, le Français Guillaume Martin a relancé la lutte pour le podium. Place ce dimanche à la 15e étape et à la première journée dans les Pyrénées pour le peloton. Tout au long des 191 kilomètres entre Céret et Andorre-La Vieille, les favoris du peloton auront encore de quoi aller titiller le maillot jaune Tadej Pogacar avant la journée de repos prévue lundi.