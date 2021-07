Tour de France: van Aert a impressionné Armstrong dans le Mont Ventoux

L’ancien coureur américain Lance Armstrong, déchu de ses sept victoires sur le Tour de France pour cause de dopage, a été impressionné par l’incroyable numéro du Belge Wout van Aert au Mont Ventoux, lors de la 11e étape de la Grande Boucle.

On n’a vu que lui. Le Belge Wout van Aert a été le grand héros de la 11e étape du Tour de France, l’une des plus redoutées des coureurs, ce mercredi. S’attaquer une fois au Mont Ventoux n’est déjà pas une mince affaire. Mais alors deux fois… Sur les pentes lunaires et caillouteuses du Géant de Provence, même Padej Pogacar a vacillé. Pas le champion de Belgique. C’est en tête que le coureur de la formation Jumbo-Visma a franchi à deux reprises le Mont Ventoux. Vainqueur à Malaucène, il a signé un exploit remarquable et remarqué, notamment par un certain Lance Armstrong.

"Je n’ai pas de mots pour le décrire"

A bientôt 50 ans, l’ancien septuple vainqueur de la Grande Boucle déchu de tous ses titres pour avoir eu recours au dopage à l’EPO, suit toujours avec attention la plus grande course cycliste du monde. Lui qui avait brillé aussi au Mont Ventoux en 2000, laissant la victoire au regretté Marco Pantani a été impressionné par le numéro de van Aert. "Le Mont Ventoux est, à mon avis, la montée la plus emblématique de France, a déclaré l’ancien leader de l’US Postal dans le podcast "The Move." Normalement, ils le font une fois et arrivent au sommet, mais là, l’ascension a eu lieu deux fois. Ce que Wout van Aert a fait hier (mercredi)... Je n’ai pas de mots pour le décrire."

Et l'Américain de poursuivre : “C’est une chose de partir dans l’échappée. Bien sûr que van Aert peut gagner une étape depuis l’échappée. Mais dans ce groupe, il y avait de très bons coureurs. Bauke Mollema a déjà fini dans le top 10 du Tour de France.” Treizième du classement général à 25’’21 de Pogacar ce vendredi matin avant le départ 13e étape entre Nîmes et Carcassonne, le Belge aura d’autres occasions de briller avant la fin du Tour. Et pourquoi pas d'impressionner encore Lance Armstrong.