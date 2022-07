Tour de France: l’abus de caféine chez les coureurs inquiète

Selon plusieurs témoignages recueillis par Ouest-France, la caféine est utilisée parfois à l’excès dans le sport et notamment le cyclisme. La substance n’est pas interdite mais les abus et les risques existent.

Un petit café pour tenir la route. Comme dans la "vie normale", la caféine est particulièrement prisée dans le monde du sport et notamment le cyclisme. Pas seulement pour bien se réveiller mais surtout pour ses bénéfices. Selon plusieurs témoignages recueillis par Ouest-France, la consommation est même poussée à l’excès au sein du peloton dont celui du Tour de France. "Cela fait trois ans que je tire la sonnette d’alarme, confie Pascal Chanteur, président du Syndicat des coureurs professionnels (UNCP). La caféine, on pourrait croire que c’est anodin car tout le monde en prend, mais pris en forte quantité, c’est inquiétant. Aujourd’hui, c’est rentré dans les mœurs, et le sportif a l’impression d’avoir besoin de ça pour tout. Performer, récupérer, ne pas cogiter…"

Consommée en chewing-gums, gélules, boissons ou gels

L’ancien coureur des équipes Casino, AG2R ou Festina est l’un des rares à se confier sans cacher son identité. La substance n’est pourtant plus du tout interdite par l’Agence mondiale antidopage (AMA) depuis 2004 (elle l’était au-dessus d’un certain seuil avant). Mais la pratique poussée à l’excès tend à ne pas délier les langues à visage découvert. Les adeptes ne se contentent pas de siroter un expresso ou un allongé. Ils ingèrent le produit en chewing-gum, gélules, boissons ou gels.

"C’est surtout ça qui a changé, confie anonymement un directeur sportif d’équipe présent sur le Tour. On a toujours vu de la caféine dans le peloton, mais maintenant, on en trouve dans la moindre barre énergétique. Du coup, les coureurs en prennent beaucoup!" Et cette consommation en masse qui interroge. Trop de caféine (au-delà de 400mg par jour selon un médecin) provoque de la tachycardie et ses effets diurétiques peuvent accélérer la déshydratation. Certains de ses effets sont bien connus: stimulation, réduction de la fatigue mais aussi "augmentation de la force de concentration des muscles", selon Ouest-France.

Selon un coureur français, certains peuvent consommer l’équivalent de 15 expressos par jour. L’Union cycliste internationale tire aussi la sonnette d’alarme. "La caféine est une substance pour laquelle on sait qu’il y a des risques pour la santé, qu’elle améliore les performances, et qu’elle est consommée en masse, confie son directeur médical, Xavier Bigard. Je dis souvent qu’on se focalise sur d’autres substances qui n’ont pas forcément de grand intérêt, mais on passe à côté de cette substance, courante, à laquelle plus personne ne pense, mais qui améliore tout autant les performances… Il peut y avoir une dépendance forte à la caféine. Les gels, aujourd’hui, comportent pour beaucoup de caféine. Moi, l’inquiétude c’est surtout celle-là. Les effets peuvent être: trouble du rythme cardiaque, de la pression artérielle, trouble du sommeil. Et il ne faut pas négliger tout ça. Cela ne m’inquiète pas, non, mais je ne suis pas dans le bus des équipes…"