Tour de France: Madiot promet un Pinot offensif dans les prochains jours

Marc Madiot, manager général de la formation Groupama-FDJ, sent le retour en grande forme de Thibaut Pinot, quatrième de la neuvième étape du Tour de France dimanche, et promet qu’il le démontrera encore dans les prochains jours.

Le Tour de France fait relâche ce lundi. Et le peloton souffle après une semaine agitée par Wout Van Aert et Tadej Pogacar, notamment. Thibaut Pinot, aussi, s’est mis en évidence dimanche lors de la neuvième étape entre Aigle et Châtel. Enfin remis de sa blessure au dos contractée en 2020 sur la Grande Boucle, le Français s’est mis en chasse derrière le Luxembourgeois Bob Jungels. Il a finalement échoué à rafler la victoire d’étape mais s’est rassuré sur son état de forme avec une encourageante quatrième place. Invité sur BFMTV ce lundi matin, Marc Madiot, manager général de la formation Groupama-FDJ, promet de le revoir dans les prochains jours.

"Il a beaucoup d’atouts dans sa tête pour être performant, il va le démontrer dans les prochains jours"

"J’espère que c’est un retour au premier plan, je n’en doute pas trop, a-t-il confié. On a souvent remis en cause ses qualités mentales. Je pense le contraire, il a beaucoup d’atouts dans sa tête pour être performant. Je pense qu’il va le démontrer dans les prochains jours. Il ne faut pas se résumer à Thibaut Pinot, il y a également David Gaudu et toute l’équipe avec lui. J’espère qu’on va faire un très grand Tour de France avec tous ses garçons."

David Gaudu, leader de l’équipe française, pointe en effet à la cinquième place du classement général à 1’38’’ de Tadej Pogacar, porteur du maillot jaune. Thibaut Pinot, qui a choisi le rôle d’équipier avec des victoires d’étape comme objectif, est 24e à dix minutes du prodige slovène. Mais il pourrait de nouveau être à l’avant lors des trois prochaines étapes copieuses dans les Alpes.

Deux grosses étapes dans les Alpes cette semaine

Cela débutera mardi par une "entrée" digeste entre Morzine et Megève avec une arrivée au sommet d’un col de deuxième catégorie. La route s’élèvera bien plus encore mercredi lors de la 11e étape entre Albertville et le Col du Granon (hors catégorie) avec l’ascension du col du Galibier (hors catégorie) au programme. Elle restera dans les hautes sphères montagneuses jeudi avec trois montées classées hors catégorie (encore le Galibier, le col de la Croix de Fer, puis l’Alpe d’Huez) entre Briançon et l’arrivée au sommet à l’Alpe d’Huez. Des pourcentages qu’affectionne particulièrement Pinot.