Tour de France: la 19e étape a approché un record de vitesse

La 19e étape du Tour de France entre Moirans-en-Montagne et Poligny s’est parcourue ce vendredi à une vitesse moyenne de 49,13km/h, soit la troisième plus haute allure sur la course au XXIe siècle.

L’organisation avait misé sur une allure moyenne entre 43 et 47km/h. Les coureurs du Tour de France n’ont pas été de cet avis ce vendredi sur la 19e étape, confirmant que cette 110 édition n’offrait aucun répit, même sur les journées au profil relativement plat. La vitesse du vainqueur Matej Mohoric a finalement été de 49,13km/h, soit 3h31’02 pour avaler les 172,8km.

Comme le remarque L’Équipe, il s’agit de la troisième étape la plus rapide sur le Tour au XXIe siècle, seulement devancée par la 18e de l’édition 2003 et la 6e de l’année passée. La première, parcourue à 49,938km/h, avait été remportée au sprint par Pablo Lastras, tandis que la deuxième, bouclée à 49,375km/h, a souri à Tadej Pogacar à Longwy.

Pourtant, 1.934 mètres de dénivelé positif au programme

Le parcours du jour entre Moirans-en-Montagne et Poligny présentait pourtant deux difficultés et un profil assez vallonné, avec 1.934 mètres de dénivelé positif. Une échappée a mis du temps à se détacher, sans jamais pouvoir compter d’une avance conséquente, avant d’être reprise par un groupe important de contre-attaquants après le sprint intermédiaire. Devant un peloton qui a réduit l’allure, les hommes de tête se sont ensuite livrés une grosse bataille pour la victoire d'étape, qui est donc revenue à un Matej Mohovic plein d’émotions à l'arrivée, devançant Kasper Asgreen à la photo-finish.