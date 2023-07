Tour de France: Pogacar a voulu abandonner… dès la 5e étape

Urska Zigart, la compagne de Tadej Pogacar, a révélé dans les colonnes du média néerlandais NOS que le Slovène voulait quitter le Tour de France dès la 5e étape. Inquiet pour sa petite amie, victime d’une chute sur le Tour d’Italie, "Pogi" a voulu tout arrêter. Mais avec des mots forts, sa motié a toutefois réussi à le faire changer d’avis.

L’un des grands moments de ce Tour de France aurait pu ne jamais avoir lieu. Le 6 juillet, Tadej Pogacar frappe fort sur les pentes de Cauterets-Cambasque et remporte la 6e étape du Tour de France. Relégué la veille à près d’une minute au général après avoir été incapable de suivre Jonas Vingegaard dans le col de Marie Blanque, le Slovène réagit à l’orgueil et parvient à reprendre près de 30 secondes au Danois.

>> La 19e étape du Tour de France EN DIRECT

>> La radio digitale RMC 100% Route : la web radio RMC sur le Tour de France

Au grand plaisir du public, qui s’apprête à vivre un mano à mano épique entre les deux hommes jusqu’à la démonstration de Vingegaard dans le contre-la-montre de la 16e étape, le Tour est alors complètement relancé. Pourtant, le suspense aurait pu être complètement tué avant même le coup de force de Pogacar à Cauterets-Cambasque.

L' After Tour du 20 juillet 49:46

Après sa contre-performance sur la 5e étape entre Pau et Laruns, Pogacar a en effet voulu jeter l’éponge. Distancé au général, le Slovène était tout proche de tout arrêter pour se rendre au chevet de sa compagne, Urska Zigart, elle aussi cycliste professionnelle et tombée le jour-même sur le Tour d’Italie.

Pogacar voulait "rentrer à la maison"

"Il m’a appelé après l’arrivée pour me demander comment ça s’était passé, je lui ai dit que je n’avais pas terminé la course, il s’est tout de suite inquiété", a confié la petite amie de Pogacar dans une interview accordée au média néerlandais NOS. Selon sa compagne, "Pogi" aurait alors émis le souhait de "rentrer à la maison". "Tu ne rentres pas chez toi, c’est le Tour", lui a alors rétorqué Urska Zigart.

"Après la course, je me sentais plutôt bien, mais peu après je suis devenu triste parce que j'ai entendu que ma copine Urska avait chuté dans le Tour d'Italie, et qu'elle avait une commotion cérébrale, avait d'ailleurs confié Pogacar à l'arrivée de la 5e étape. C'est une triste nouvelle, bien plus triste que de perdre 50 secondes ou une minute sur Jonas VIngegaard."

Revenu à 25 secondes de Vingegaard après la 6e étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, Pogacar n’a cessé de grappiller du temps sur son rival danois jusqu’à compter seulement dix petites secondes de retard au moment de débuter la troisième semaine du Tour. Après l’écrasante performance de Vingegaard sur le chrono puis sa défaillance sur les terribles pentes du col de la Loze mercredi, Pogacar pointe désormais à 7’35" du maillot jaune.