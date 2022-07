Tour de France: la belle photo de Bardet au bout de l’effort après sa belle performance

Romain Bardet pointe au deuxième rang du classement général du Tour de France au terme de la 11e étape. Le coureur français de la DSM a réalisé une belle étape, à quelques encablures du numéro de Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard a éclaboussé la 11e étape du Tour de France, entre Albertville et le Col du Granon Serre Chevalier, au terme d’un numéro collectif impressionnant de la Jumbo-Visma. Tadej Pogacar y a laissé des plumes et son maillot jaune. Mais derrière la démonstration du Danois, d’autres coureurs ont réussi une grande étape. A commencer par Romain Bardet. Le coureur français de Team DSM a décroché la 3e place à 1’10 de Vingegaard et à 11 secondes de Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic). Tout en reprenant du temps sur Geraint Thomas, David Gaudu, Adam Yates, et bien sûr Pogacar, relégué à 2’51 du vainqueur du jour.

Romain Bardet - Tour de France 2022 © Capture

Bardet, de longues minutes assis dans l’herbe

Une performance au prix d’un effort immense lors d’une étape de montagne très rythmée en raison des coups de boutoir de la Jumbo-Visma pour épuiser le Slovène. Marqué par l’effort, Bardet s’est assis dans l’herbe quelques instants après avoir franchi la ligne d’arrivée. Touché physiquement mais aussi ému par cette belle course, le Français est resté plusieurs minutes seul face aux éléments. Pour un cliché qui marquera ce Tour 2022.

Après ces instants de recueillement solitaire, Bardet a ensuite cherché du regard son assistant pour pouvoir se couvrir après la fin de la course. Car la suite est copieuse pour le désormais deuxième du général à 2’16 de Vingegaard. Ce jeudi, les coureurs s’élanceront entre Briançon et l’Alpe d’Huez, avec trois cols hors catégorie au programme.