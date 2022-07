Tour de France: "Il reste des étapes", relativise Pogacar après sa défaillance

Malgré sa grosse défaillance et la perte du maillot jaune ce mercredi à l'issue de la 11e étape du Tour de France, Tadej Pogacar est loin d'être abattu. Le Slovène, relégué à la troisième place du classement général, promet une réaction rapide.

Coup de théâtre sur le Tour de France. A l’issue d’une onzième étape de folie, Tadej Pogacar a fini par lâcher le pouvoir face aux assauts répétés des Jumbo-Visma et d’un Jonas Vingegaard intenable. Aérien, le Danois a fait coup double en s’imposant au sommet du col du Granon et en s’emparant du maillot jaune. Le voilà désormais leader du général avec plus de deux minutes d’avance sur Romain Bardet (+2’16’’) et Pogacar (+2'22").

>> Tour de France: infos et résultats en direct

Alors qu’il donnait l’impression d’être intouchable depuis le départ donné de Copenhague, le Slovène a craqué pour la première fois, victime d’une sacrée défaillance dans les cinq derniers kilomètres. Il a d'abord résisté aux innombrables attaques des Jumbo-Visma, qui ont lancé les grandes manœuvres dès les pentes du Télégraphe, à près de 70 kilomètres de l’arrivée. Il a aussi tenu bon dans le mythique Galibier. Avant de s’écrouler.

"Je vais continuer à me battre"

"Dans le Galibier j’étais bien, très bien. Il y a eu énormément d’attaques des Jumbo aujourd’hui. Dans la dernière difficulté, je n’avais pas un bon finish. Ce n’était pas mon meilleur jour, mais on verra demain si je peux faire mieux. Il reste des étapes, je vais tout faire pour ne pas avoir de regrets. Les Jumbo ont vraiment bien joué, c'était très dur de contrôler. Tactiquement, ils ont fait un bon travail. C’est comme ça", a réagi le grand battu du jour au micro de RMC.

Forcément, beaucoup de questions se posent : a-t-il simplement connu un jour sans ? Est-il capable de réagir de se reprendre dès jeudi pour l’autre grande étape alpestre menant à l’Alpe d’Huez ? "J’ai peut-être perdu trois minutes aujourd’hui mais peut-être que je vais gagner autant demain, je vais continuer à me battre", a-t-il promis, sans jamais perdre son sourire malgré l'immense claque subie.

"Vingegaard a été le meilleur, c'est tout, a aussi reconnu Joxean Fernández Matxín, directeur sportif de UAE Team Emirates. Il a été le plus fort. Tadej n'était pas dans un grand jour. Il était en forme, mais on a vu ce qui s'est passé. Il y a toujours de l'espoir sur le Tour. On a perdu la bataille, pas la guerre." Vivement le prochain combat.