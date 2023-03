Tour de France: le parcours des deux dernières étapes de l'édition 2024 officialisé, avec un chrono final

Le tracé des deux dernières étapes du Tour de France 2024, qui n'arrivera pas sur les Champs-Elysées pour la première fois depuis 1975, a été dévoilé ce lundi. Comme attendu, la Grande Boucle se concluera par un contre-la-montre entre Monaco et Nice.

Alors que le départ de la Grande Boucle 2023 partira de Bilbao (Espagne) le 1er juillet, Christian Prud'homme a dévoilé ce lundi le tracé des deux dernières étapes de l'édition... 2024, qui s'élancera pour la première fois d'Italie, à Florence. Une 111e édition décidément pas comme les autres puisque l'arrivée finale n'aura pas lieu à Paris, mais à Nice, le 21 juillet, cinq jours avant le début des Jeux olympiques.

Pour la première fois depuis 1975, il n’arrivera pas sur les Champs-Élysées à Paris. Ce sera au passage la 38e fois que Nice accueillera le peloton de la Grande Boucle. En présence de SAS le Prince Albert II de Monaco, et de Christian Estrosi, maire de Nice, du Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour 2022, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme a donc dévoilé les deux dernières étapes à l’Opera de Nice.

Un chrono pour les costauds

La 20e étape, l'avant-dernière de la Grande Boucle, partira de Nice en direction du Col de la Couillole (132 kms jalonnés de 4 difficultés). Avec 4400m de dénivelé positif et 50 km d’ascension répertoriés, le parcours passe par le Col de Brauus, qui n’a plus été emprunté depuis 1961 et où les cendres de René Vietto sont dispersées. Il fût emprunté dès 1911, comme le Tourmalet. A noter également le passage par le Col de Turini, haut lieu du rallye de Monte Carlo et emprunté en 2020 (franchi en tête par Anthony Perez). Les coureurs termineront par le col de la Colmiane et l'arrivée Col de la Couillole, ascension de 15 kilomètres.

La dernière étape sera un contre-la-montre individuel entre Monaco et Nice (35,5 km), : du Port Hercule de Monaco à la place Massena de Nice. C'est le premier contre-la-montre final depuis 1989 sur le Tour. Après un passage dans Monaco puis l'ascension de 8 kilomètres à 5,6% pour aller à la Turbie, les coureurs arpenteront le Col d’Eze (passages à 13%) puis Villefranche-sur-mer, avant d'arriver à Nice sur la Promenade des Anglais puis sur la place Massena.

Vainqueur de l'édition 2022, Jonas Vingegaard s'est montré très enthousiaste à propos de l'arrivée sur la Côte d'Azur. "C’est un finish très excitant, qui a l’air très difficile, mais je suis assez content de voir ce parcours, c’est plutôt bon pour moi. Le contre-la-montre pourrait me convenir. C’est bien d’avoir ces chrono en fin de Tour, ça correspond à ma bonne forme, comme on l’a vu sur le dernier Tour. Le Col de la Couillole, que j’ai découvert sur Paris-Nice, c’était vraiment bien."