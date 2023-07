Tour de France: le roi du sprint, Jasper Philipsen, remporte sa quatrième étape

Le Belge Jasper Philpsen (Alpecin) a remporté sa quatrième victoire dans le Tour de France 2023 en s'imposant au sprint lors de la 11e étape mercredi à Moulins.

Intouchable au sprint, le Belge Jasper Philipsen (Alpecin) a remporté sa quatrième victoire dans le Tour de France 2023 en s'imposant lors de la 11e étape mercredi à Moulins. Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune à l'issue d'une journée tranquille pour les favoris à la veille d'une nouvelle étape de saute-moutons jeudi dans le Beaujolais.

Même privé de son poisson-pilote de luxe Mathieu van der Poel, distancé dans le final, Philipsen s'est imposé avec une marge confortable devant le Néerlandais Dylan Groenewegen et l'Allemand Phil Bauhaus. C'est déjà la quatrième victoire du Belge, porteur du maillot vert, depuis le départ le 1er juillet à Bilbao, après ses succès à Bayonne, Nogaro et Bordeaux.

Philipsen: "Oui, je peux gagner sans Van der Poel"



"C'est un Tour incroyable pour moi. Tout fonctionne comme sur des roulettes, je suis content de ma forme et j'ai réussi à déjouer les pièges dans le final", a commenté le vainqueur. "Oui je peux aussi gagner sans Mathieu (van der Poel). Il facilite les choses pour moi. Là, j'ai dû trouver la bonne roue. J'ai pris celle de Groenewegen, c'est lui qui a lancé, c'était parfait", a-t-il ajouté.



Le peloton est arrivé groupé dans les rues de Moulins, détrempées par l'orage, après une étape beaucoup plus tranquille que les jours précédents. Trois hommes - Andrey Amador, Matis Louvel et Daniel Oss - ont animé la journée en partant à l'avant. Oss, dernier rescapé, a été repris à 13 km de l'arrivée après 161 km d'échappée.