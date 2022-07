Tour de France: les impressionnantes chutes d’Eekhoff et Bauer, piégés par des véhicules

Nils Eekhoff et Jack Bauer ont tous les deux chuté ce jeudi sur la 18e étape du Tour de France. Le premier est tombé après avoir heurté une moto, tandis que le second a percuté une voiture d’UAE Team Emirates qui venait de freiner brutalement.

Grosse frayeur pour Nils Eekhoff et Jack Bauer au début de la 18e étape entre Lourdes et Hautacam. Ce jeudi, le Néerlandais et le Néo-Zélandais sont tous les deux allés au sol après avoir respectivement percuté une moto et une voiture. L’incident est survenu à 95 km de l’arrivée, après une grosse heure de course.

Piégés dans un rétrécissement

Alors qu’ils arrivent au niveau d’un rétrécissement, les deux coureurs se sont retrouvés piégés: Eekhoff percute une moto et va brutalement au sol, tandis qu’un véhicule d’UAE Team Emirates freine violemment et est heurté par Bauer. Ce dernier, qui arrivait vite, n’a pas eu le temps de s’arrêter et s’est écrasé sur l’arrière de la voiture, avant de tomber.

La chute de Jack Bauer lors de la 18e étape du Tour de France, entre une moto et une voiture © Capture Tour de France

Jack Bauer à terre après sa chute lors de la 18e étape du Tour de France, entre une moto et une voiture © Capture Tour de France

La colère de Jack Bauer après sa chute, le coureur a été piégé entre une moto et une voiture sur la 18e étape du Tour de France © Capture Tour de France

Logiquement très agacés, Eekhoff et Bauer ont eu des gestes d’humeur envers les conducteurs des deux véhicules. Ils sont finalement remontés sur leur vélo et ont été se faire soigner à la voiture médicale. Avec plus de peur que de mal.