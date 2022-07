Tour de France: l'histoire improbable du gilet de Geraint Thomas, l'objet qui passe de fan en fan

C’est la quête des suiveurs, essentiellement britanniques, du Tour de France. Où est le gilet de Geraint Thomas ? Le vainqueur du Tour 2018 et actuel 3e du classement général a lancé un défi à ses fans après avoir oublié d’enlever son gilet lors du contre-la-montre au Danemark. Avec le hashtag #wheresGsgilet il s’amuse à suivre le parcours de son gilet qui passe de fan en fan. Et espère le récupérer à Paris.

C’est le bout de tissu le plus recherché du Tour de France. Un gilet aux couleurs bleu marine de l’équipe Ineos Grenadiers, sans manche, que les coureurs mettent par-dessus leur maillot en attendant le départ. Le Britannique Geraint Thomas a lancé un défi à ses fans après une mésaventure lors du contre-la-montre initial au Danemark dont il a préféré sourire. Dans la grisaille et la pluie de ce premier jour du Tour, le vainqueur du Tour en 2018 oublie d’enlever le gilet qu’il porte par-dessus son maillot et prend le départ du contre-la-montre avec.

Pas l’idéal quand on cherche le moindre détail pour grappiller des secondes. "C’est une chose malheureuse d’avoir oublié que je l’avais sur moi, nous a raconté à Carcassonne le Britannique. Mais du coup je me suis dit que j’allais le donner à un fan et qu’on verrait si lui aussi arriverait à faire le Tour de France. Et pour l’instant ça se passe bien ! C’est beaucoup de boulot pour ces gars de s’arranger à le transmettre tous les jours. J’espère que je pourrai le récupérer à Paris." Et Geraint Thomas a pris lui-même les choses en mains avec ce hashtag #wheresGsgilet et ce défi lancé à ses fans : que ce désormais fameux gilet fasse le Tour de France.

Nous nous sommes donc lancé dans la recherche de ce gilet. Et il ne nous a pas fallu beaucoup chercher. De l’autre côté de la route à Carcassonne dimanche, face au bus Ineos, gilet sur le dos, Jamie originaire du Surrey a le sourire. "Geraint a lancé un appel sur Twitter aux gens qui étaient à Chatel et qui suivaient le Tour de France. Je l’ai contacté sur Twitter pour lui dire que je pouvais m’occuper du gilet. Et il m’a répondu en DM (message privé)… J’ai eu un DM de Geraint Thomas ! Je pense que je vais l’imprimer (rire). Il m’a dit 'où seras-tu' et George l’attaché de presse de l’équipe m’a contacté et mis en contact avec les fans qui l’avaient avec eux. On s’est rencontré dans un bar, on a échangé le gilet, pris des photos."

"Le gilet à côté de moi dans le lit"

Et le voilà avec ce fameux bout de tissu. "C’est le plus recherché oui ! Ou plutôt le deuxième, le maillot jaune reste le plus recherché, mais c’est assurément un bien très précieux pour les fans." Jamie montre les signatures dans le dos du gilet. "Il a été signé par tous ceux qui l’ont eu entre les mains. C’est gravé pour l’éternité." Le quarantenaire a en plus le privilège de l’avoir sur la journée de repos. "Je vais le prendre avec moi, lui faire faire un tour de Carcassonne, peut-être lui faire rencontrer d’autres coureurs, avançait-il. Et je le porterai si je vais boire un coup le soir. Je ne veux pas le perdre. Personne ne veut le perdre. Je voyage seul et j’ai un lit double donc je pense que je vais l’étendre à côté de moi pour la nuit."

Jamie, fan de Geraint Thomas : "C’est un vainqueur du Tour de France, une légende du cyclisme britannique. Il est champion plympique, c’est un de nos meilleurs cycliste de l’histoire." Il n’avait pas encore, au moment de notre rencontre, en tête à qui il confierai le gilet pour la suite de son périple. "C’est sympa d’être impliqué dans quelque chose qui fait partie du Tour de France, qui fait l’histoire pour les fans. Plusieurs personnes se sont passées le gilet depuis le début du Tour et l’idée c’est qu’il aille comme ça jusqu’à Paris et je pense à la fin qu’il sera revendu pour une œuvre de charité."

Comme son propriétaire, actuel troisième du classement général, le gilet a repris la route du Tour de France. Jamie l’a confié à Dan et Sara, deux gallois rencontrés à Carcassonne. Sous l’œil vigilant de Geraint Thomas qui a commenté sur Twitter la photo de Jamie postée avec le nouveau fan en possession du gilet. "Je commence vraiment à croire que le gilet me sera rendu à Paris maintenant."