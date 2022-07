Tour de France: les précisions d'Europol sur les perquisitions chez Bahrain-Victorious

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'agence européenne de police Europol en dit plus sur les perquisitions menées auprès de l'équipe Bahrain-Victorious avant le départ du Tour de France à Copenhague.

Bahrain-Victorious à nouveau dans la tourmente. Des perquisitions et saisies ont eu lieu ces derniers jours aux domiciles de membres de l’équipe cycliste bahreïnie et à l'hôtel où logent ses membres jeudi à Copenhague, à la veille du grand départ du Tour de France (1er-24 juillet). Le parquet de Marseille, qui a communiqué pour la première fois sur l'enquête ouverte depuis 2021 pour "infractions à la législation sur le dopage et sur les substances vénéneuses", a aussi confirmé que le siège social de la société italienne Winning Srl, propriétaire de cette équipe, avait été perquisitionné.

Du "matériel électronique (téléphones, ordinateurs, disques durs) et des médicaments dont la nature et l’origine restent indéterminées ou dont la délivrance est soumise à prescription ont été saisis" ont été saisis lors des différentes perquisitions. "L’ensemble de ces saisies fera l'objet d'analyses et d'exploitations ultérieures", a précisé le parquet marseillais. Cette action est coordonnée par l’agence européenne pour la coopération judiciaire Eurojust et l’office européen de police Europol, qui a donné des précisions sur cette affaire ce vendredi dans un communiqué... sans mentionner Bahrain-Victorious.

14 lieux perquisitionnés

"Les autorités policières et judiciaires de France, de Belgique, d'Espagne, de Croatie, d'Italie, de Pologne et de Slovénie ont mené une action coordonnée contre l'utilisation de substances interdites dans les courses cyclistes. Sur la base d'une demande des autorités françaises, la police danoise a également effectué des perquisitions dans l'un des hôtels du Tour de France à Copenhague", est-il indiqué. L’enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, dit OCLAESP, sous "la supervision du parquet français de Marseille afin d'examiner les éventuelles allégations de dopage d'une équipe cycliste participant au Tour de France".

Europol explique qu’un total de 14 lieux ont été perquisitionnés dans six pays entre le 27 et le 30 juin. "L'enquête se poursuit et les preuves saisies font l'objet d'un examen médico-légal. Trois personnes ont été interrogées. L'enquête se poursuit et les preuves saisies font l'objet d'un examen médico-légal. Les propriétés de plusieurs coureurs et de leur personnel ont été perquisitionnées en Belgique, en Espagne, en Croatie, en Italie, en Pologne et en Slovénie", explique Europol.