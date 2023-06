Tour de France: Madiot explique pourquoi il a sélectionné Pinot... et écarté Démare

Dans une interview accordée à RMC, Marc Madiot, directeur général de la Groupama-FDJ, dit avoir retenu Thibaut Pinot pour le Tour de France en raison de sa très bonne forme affichée au Giro.

Le maillot de meilleur grimpeur et la cinquième place au général du dernier Giro l'ont convaincu de l'emmener. Marc Madiot, manager de l'équipe Groupama-FDJ, explique pour RMC les raisons de sa décision de sélectionner Thibaut Pinot pour le Tour de France (1-23 juillet).

"C'est un choix qui s'est dégagé ces derniers jours", assure celui qui est aussi membre des Grandes Gueules du Sport sur RMC. "En début de saison et en intersaison, on n'était pas du tout sur une option Tour de France. Mais les derniers jours du Giro, la récupération et les tests qu'on a fait après nous ont permis de faire le pari d'aller sur le Tour avec Pinot", explique-t-il.

Sur le plan physique, Marc Madiot "n'imaginait pas" le chouchou du public être "aussi performant" en Italie: "Je m'attendais à ce qu'il fasse des choses sympas sur le Giro, mais de là à ce qu'il finisse cinquième, cinquième du chrono, deux fois deuxième et meilleur grimpeur... C'était pas forcément imaginable au départ. On ne savait pas où on allait se situer".

"Il court plus relâché et simple qu'avant"

Ce choix ne va pas bousculer la hiérarchie: David Gaudu reste le leader. "Mais on a aussi analysé et compris que ces derniers temps, notamment sur le Giro et les classiques, qu'il y a beaucoup plus de mouvements que précédemment, et qu'il faut des coureurs capables d'aller dans le mouvement de course, analyse le dirigeant. Aussi bien Pinot que Madouas sont des coureurs qui ont cette capacité à aller dans les gros coups d'attaque qui peuvent peser sur le classement général. Vaut mieux être dans la situation où on vous court après que de courir après les autres. Je pense que le parcours du Tour va dans ce sens".

Cette 110e édition du Tour de France sera aussi la dernière pour Thibaut Pinot (33 ans), qui a annoncé la fin de sa carrière au terme de la saison. Marc Madiot y voit une aubaine: "Il court plus relâché et simple qu'avant, donc c'est plus simple pour lui de se mettre au service d'un jeune. Il entre dans la période la plus simple à gérer de sa carrière. Il est plus détendu".

Le patron de la Groupama-FDJ est également revenu sur la non-sélection de son sprinteur Arnaud Démare. "C'était une décision très difficile mais c'était à moi de la prendre, je l'ai prise, pas de gaieté de coeur. Mon job c'est d'y aller avec les meilleurs coureurs possible. (...) Il faut faire abstraction de l'affect et du relationnel, ce n'est pas facile, c'est perturbant mais si on n'accepte pas ça il faut changer de métier. J'ai pensé équipe et maillot avant tout."