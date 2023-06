Cyclisme: Thibaut Pinot disputera bien le Tour de France 2023

Groupama-FDJ a décidé de retenir Thibaut Pinot (33 ans) dans l’équipe pour participer au prochain Tour de France (1er-23 juillet). Une grande dernière pour le chouchou du public français qui visera une victoire d’étape tout en aidant son leader, David Gaudu.

Thibaut Pinot (33 ans) participera une dixième et dernière fois au Tour de France. Le coureur a été retenu dans une première liste de cinq coureurs dévoilée par l’équipe Groupama-FDJ pour prendre le grand départ à Bilbao le 1er juillet prochain (arrivée le 23 sur les Champs Elysées). Il sera, comme l’année dernière, au service de son leader David Gaudu (26 ans), qui visera de nouveau le classement général un an après sa très belle quatrième place. Pinot visera aussi une victoire d’étape après celles en 2012, 2015 et 2019 avant de prendre sa retraite sportive à l’issue de la saison. Le sprinteur Arnaud Démare, lui, n'y sera pas.

Pinot a fait acte de candidature, Madiot a maintenu le suspense

Le doute sur la présence de Pinot existait depuis le début de saison. A la sortie de son Giro réussi (5e du général, meilleur grimpeur et proche de remporter une étape à deux reprises), Pinot avait confié sa volonté de prendre le départ de la Grande Boucle. "J’ai envie d’être sur le Tour pour ma dernière année, avec les jambes que j’ai, avait-il lancé sur Eurosport à la sortie du Tour d’Italie. Je n’ai plus rien à prouver, j’ai fait un Top 5 sur le Giro, je suis motivé, j’ai envie d’aider l’équipe. En tout cas, j’ai envie d’y être. La décision ne m’appartient pas. Qu’elle soit positive ou négative, j’espère que ce sera rapidement parce que j’ai besoin de me projeter sur la suite de ma saison."

Marc Madiot, manager général de la formation, a maintenu le suspense assurant ne pas vouloir succomber à la pression populaire. Car Pinot, troisième du Tour en 2014, dispose d’une très grosse cote d'amour au bord des routes françaises. Selon les informations de RMC Sport, il était très peu question du Tour de France pour Pinot avant le Giro mais le Tour d'Italie est passé par là et cela a fait son chemin pour qu’il soit finalement retenu. C'est une décision entièrement basée sur des critères sportifs. Pas d’affect en question, confirme-t-on en interne. Depuis l’annonce de son intention de participer au Tour, Thibaut Pinot affichait en privé un grand optimisme quant à sa sélection. Rien n’interdira selon les circonstances Thibaut Pinot de s’inscrire dans une course de mouvement

Dans un communiqué diffusé ce mardi, le manager général explique les raisons de son choix. Selon les informations de RMC Sport, le bon Giro de Pinot a fait pencher la balance en sa faveur. "Notre équipe sera tournée vers la montagne, explique-t-il. L’objectif est bien sûr le classement général avec David Gaudu. On s’autorisera aussi à être offensif avec Thibaut Pinot, Valentin Madouas ou encore Stefan Küng. Ce fut une sélection difficile à établir, notamment la décision de ne pas retenir Arnaud Démare. Je peux comprendre sa déception. J’ai des affinités avec les coureurs mais l’intérêt de l’équipe doit passer en premier. C’est un choix sportif. Je suis là pour déterminer l’équipe qui me semble la plus compétitive. Il y a des forces et des faiblesses. J’assume ces choix."

Les cinq premiers coureurs retenus par Groupama-FDJ pour le Tour de France: David Gaudu, Kevin Geniets (Lux), Stefan Küng (Sui), Thibaut Pinot et Valentin Madouas