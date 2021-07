Tour de France: masque obligatoire pour les spectateurs en Gironde

La préfecture de Gironde a rendu obligatoire le port du masque pour les spectateurs placés au bord des routes à l'occasion des 19e et 20e étapes du Tour de France, les 16 et 17 juillet, juste avant l'arrivée à Paris.

Les centaines de milliers de spectateurs attendus le long des deux étapes du Tour de France en Gironde, les 16 et 17 juillet, devront obligatoirement porter le masque pour éviter la transmission du Covid-19, a décidé la préfecture. Cette obligation concerne donc l'étape reliant Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) à Libourne, traversant 25 communes de Gironde, puis le contre-la-montre girondin entre Libourne et Saint-Émilion.

La préfète de Gironde Fabienne Buccio a publié jeudi soir un arrêté imposant le port du masque pour toute personne âgée de onze ans et plus "se déplaçant à pied à Libourne dans les zones spectateurs de départ et d'arrivée ainsi qu'au sein du Fan Park les 16 et 17 juillet 2021".

Un taux d'incidence supérieur à 18,5

Même obligation "à Saint-Emilion, dans la zone spectateur d'arrivée le 17 juillet 2021" ainsi que "dans un espace de 100 mètres de chaque côté du parcours du Tour de France les jours de son passage dans les communes du département".

Ces mesures sanitaires ont été prises "en concertation avec les autorités sanitaires, les services de l'Etat et l'Union Cycliste Internationale", précise la préfecture. Selon le dernier point de situation de l'ARS Nouvelle Aquitaine, publié le 2 juillet, le taux d'incidence dans le département était de 18,5 pour 100.000 habitants.