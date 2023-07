Tour de France: Matelas changés tous les jours, désinfection totale… Comment la Groupama-FDJ lutte contre le covid

L’équipe de Thibaut Pinot et David Gaudu a partagé sur les réseaux sociaux tout ce qu’elle fait pour améliorer le confort des coureurs et lutter contre toutes les maladies possibles et notamment le covid.

On connaissait les fameux "gains marginaux" de l'équipe Sky devenue Inoes, succession de petits détails pour améliorer les performances des coureurs sur la course cycliste la plus dur du monde. Mais les Britanniques ne sont pas les seuls à avoir une telle attention aux détails. Sur TikTok, la Groupama-FDJ de Thibaut Pinot et David Gaudu a partagé la "routine" de ses équipes pour préparer les chambres d’hôtel où vont se reposer les coureurs après chaque étape du Tour de France.

Et en ces temps de covid, qui a coûté un Tour d’Italie à Remco Evenepoel il y a quelques semaines, rien n’est laissé aux hasard: pour favoriser la récupération et éviter toutes les infections possibles, après avoir déchargé les valises, les membres du staff s’occupe de … changer les matelas, ce sont les mêmes matelas de leurs partenaires qu’ils trimballement donc d’étape en étape. Ce qui permet aux coueurs, dont le corps est une mécanique de grande précision, d'avoir leurs repères et de ne pas avoir de mauvaise nuit en raison d'une literie inadaptée.

Les coureurs, qui mettent leur corps à rue épreuve, sont aussi extrêmement sensibles aux germes, virus et autres sources potentielles de maladie. Place ensuite donc à la désinfection totale, en combinaison de protection, où rien n’est laissé au hasard, et surtout pas les télécommandes des télévisions. On en apprend pas mal aussi sur l’organisation de l’équipe avec une feuille de répartition des chambres : David Gaudu, leader, n’est pas seul sans sa chambre mais avec Valentin Madouas. Thibaut Pinot est avec Quentin Pacher. Deux coureurs bénéficient de chambre individuelle : Kévin Geniets et Stefan Küng. Des chambres aux rez-de-chaussée, ce qui permet de ménager les jambes des coureurs déjà bien sollicitées sur les étapes. Et dernier détail, on devrait reparler de la Groupama-FDJ dans la saison 2 de la série Netflix Au coeur du peloton puisqu’une équipe de 3 personnes suit aussi l’équipe.