Tour de France: Mathieu van der Poel parle d'un possible abandon

Lâché parmi les premiers du peloton lors de la sixième étape, Mathieu van der Poel est à court de forme sur ce Tour de France. Le Néerlandais pense désormais sérieusement à abandonner.

Étincelant en première semaine du Tour de France l'an passé, Mathieu van der Poel n'est que l'ombre de lui-même cette année. Pendant que son rival Wout van Aert réalise des exploits à l'avant, le Néerlandais traîne sa peine à l'arrière. Le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck a même pensé à l'abandon ce jeudi, lors de la sixième étape entre Binche et Longwy.

Sur la plus longue journée du Tour de France, qui s'est disputée à une allure très soutenue, à savoir la quatrième étape la plus rapide de l'histoire, Mathieu van der Poel est apparu à plusieurs reprises distancé du peloton. "C'était une longue journée pour moi. A quoi j'ai pensé quand j'ai été lâché? Pas grand-chose. J'espérais juste que les choses se calment rapidement, a-t-il déclaré à l'arrivée, dans des propos rapportés par HLN. J'ai plusieurs fois hésité à mettre le pied à terre et abandonner."

En 2021, après avoir remporté la deuxième étape, Mathieu van der Poel avait porté le maillot jaune pendant six jours. Il avait quitté la Grande Boucle au matin de la neuvième étape, pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo, où il a participé à l'épreuve de VTT. Cette fois, sa condition physique est en question. "Ce n'était pas une bonne journée. Hier soir, on a discuté sur un éventuel abandon, a confié 'MVDP' en parlant de sa contre-performance sur l'étape des pavés. Mais je pense que si j'avais arrêté, je serais devenu fou au bout de deux jours chez moi."

"Si demain, ça reste pareil, j'arrêterai"

Spécialiste du cyclo-cross, Mathieu van der Poel a connu un début de saison perturbé en raison d'une blessure au dos. Il était revenu à la compétition à la mi-mars, sur Milan San Remo, où il s'était glissé sur la dernière marche du podium. Ensuite, il est passé, avec succès, sur le Tour d'Italie, obtenant la victoire dès le premier jour et étant maillot rose durant trois journées.

"Si demain, ça reste pareil, j'arrêterai. Quand vous êtes lâché comme ça dans les premiers sur une étape plate, vous sentez que quelque chose ne va pas, a prévenu Mathieu van der Poel. Je ne sais pas quelle est la raison." Mercredi soir, le petit-fils de Raymond Poulidor a effectué un test au Covid pour dissiper ses doutes. Celui-ci était négatif. En attendant, il devrait se présenter au départ de la septième ce vendredi, qui marque l'entrée du peloton en montagne, avec une arrivée à la Super Planche des Belles-Filles.