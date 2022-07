Tour de France: "C'était juste un échauffement", prévient Pogacar après son coup de force

Déjà au-dessus de la concurrence, Tadej Pogacar a fait coup double ce jeudi en remportant la 6e étape du Tour de France et en récupérant le maillot jaune de leader. Le Slovène a prévenu tout le monde : il est en grande forme.

Le patron, c’est bien lui. Impérial, Tadej Pogacar a frappé un grand coup en remportant ce jeudi la 6e étape du Tour de France à Longwy et en s’emparant en même temps du maillot jaune de leader du classement général. Dans un sprint en côte, le phénomène slovène de 23 ans, double vainqueur de l’épreuve, a dominé sans forcer l'Australien Michael Matthews et le Français David Gaudu. Le voilà désormais leader avec déjà une belle petite avance sur ses principaux rivaux : le Danois Jonas Vingegaard pointe à 31 secondes, les Britanniques Adam Yates et Geraint Thomas sont encore plus loin (à 39" et 46"). Même constat pour le Russe Aleksandr Vlasov (+52").

>> Revivez la 6e étape du Tour de France

"Le but n'était pas de prendre le jaune"

Tombé la veille sur les pavés, Primoz Roglic est lui relégué à 2 minutes et 27 secondes de son jeune compatriote. "Plus je gagne, mieux c'est. L'étape a été très dure, les deux premières heures ont été folles, le plus fort (Wout van Aert) était dans l'échappée et beaucoup de coureurs voulaient être devant. Je me suis demandé à un moment si on allait le reprendre mais le peloton était le plus fort. Ensuite, comme je me sentais bien, l'équipe a beaucoup travaillé pour me placer dans la meilleure position", a analysé Pogacar après son coup de maître. "Ce n'était pas un pur sprint. On est allé très vite dans les deux dernières ascensions. Heureusement, j'avais de bonnes jambes. Le but n'était pas de prendre le maillot jaune mais je suis très heureux de la victoire", a-t-il ajouté. Un message fort envoyé à la concurrence avant la première arrivée au sommet de ce Tour programmée vendredi à la super Planche des Belles Filles.

Sur les routes d'entraînement de Thibaut Pinot, cette étape se terminera par une montée sèche de sept kilomètres, à 8,7% de pente moyenne. Un terrain de jeu idéal pour assommer un peu plus la course. "Beaucoup de choses peuvent encore se passer pour perdre ce Tour, c'est loin d'être fini et je pense même que c'était juste un échauffement, a prévenu Pogacar. Demain (vendredi), les vraies montées commencent. Cette année le Tour peut réserver des surprises dans les étapes de montagne. C'est loin d'être fini. Je ne sais pas si je suis le meilleur, mais je suis heureux de gagner aujourd'hui. On verra qui est le meilleur grimpeur et après qui sera le meilleur à Paris."