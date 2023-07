Tour de France: Neilands envoyé dans le parapet après un contact avec la moto fraîcheur

Présent dans le groupe de tête avec trois autres coureurs, Krists Neilands a violemment chuté lors de la 15e étape du Tour de France ce dimanche. Le cycliste letton a été victime d'un contact avec la moto fraîcheur, qui l'a envoyé dans le parapet. Il a finalement repris la course.

Krists Neilands était dans le groupe de tête de quatre coureurs lors de la 15e étape du Tour de France ce dimanche, mais il a violemment chuté dans un virage et a fini sa course dans le parapet. Le cycliste letton a chuté alors qu'il tentait d'attraper une bouteille d'eau d'une moto fraîcheur.

Un contact avec une moto fraîcheur

Dans le col des Aravis, Krists Neilands s'était échappé avec Wout van Aert et Wout Poels. Tous trois ont rejoint Marc Soler, parti devant quelques instants plus tôt. Une belle opportunité pour le Letton, mais les choses ont mal tourné dans un virage à gauche. Le coureur de l'équipe Israel-Premier Tech demandait alors une bouteille d'eau à une moto fraîcheur, alors qu'il descendait à vive allure.

Mais après après avoir attrapé son bidon, il est venu taper contre la roue avant de la moto. Un mauvais geste qui le fait tomber de son vélo et l'envoie dans le parapet. Krists Neilands est resté allongé contre le muret pendant un certain temps, mais il s'est finalement relevé. Une chute violente sans trop de conséquences sur le plan physique, mais bien sur le plan sportif car il n’a pas su revenir sur le groupe de tête.

Une étape très exigeante

C'est déjà la deuxième chute de cette 15e étape particulièrement exigeante. Au kilomètre 52, un gigantesque carambolage a été provoqué par un spectateur, touchant le bras de l'Américain Sepp Kuss alors qu'il tentait de filmer de très près les coureurs avec son smartphone. Une chute qui a impliqué une vingtaine de coureurs, touchant surtout les hommes de Jumbo Visma, l'équipe du leader Jonas Vingegaard.





L'accident n'a pas causé de dégâts importants et les coureurs impliqués dans la chute ont pu remonter sur leur vélo et reprendre la quinzième étape entre Les Gets et Saint Gervais Mont Blanc.