Tour de France: parcours, horaires, favoris... Ce qu'il faut savoir sur la 12e étape entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais

Le peloton du Tour de France 2023 repart pour 168,8km entre Roanne (Loire) et Belleville-en-Beaujolais (Rhône), à l'occasion de la 12e étape prévue ce jeudi 13 juillet. Les baroudeurs sont à l'affût.

Deux jours après la journée explosive à Issoire, et au lendemain d'une 11e étape que le sprinteur Jasper Philipsen a pu ajouter à sa collection désormais bien fournie, la 12e étape du Tour de France promet encore des étincelles ce jeudi dans les vignobles du Beaujolais avec un parcours particulièrement sélectif à la veille du 14 juillet.

· Le parcours

L'étape relie Roanne à Belleville-en-Beaujolais sur un tracé de 168,8km comprenant cinq ascensions répertoriées, dont le col de la Croix Rosier (5,3km à 7,6%). Le sommet est situé à 28km de l'arrivée.



"Ça tournicote dans les vignobles du Beaujolais", souligne le traceur de la Grande Boucle, Thierry Gouvenou, auprès de l'AFP. Au cœur du Beaujolais, Belleville n'a encore jamais accueilli le Tour de France, mais plusieurs étapes du Critérium du Dauphiné et de Paris-Nice.

La 12e étape du Tour de France 2023 © ASO

· Les horaires

Le départ fictif est prévu à 13h05. Le départ réel, à Roanne, doit être donné à 13h20. Les deux premiers cols devraient être franchis entre 13h49 et 13h52 et entre 14h14 et 14h20. Le sprint intermédiaire se disputera a priori entre 15h33 et 15h47. La dernière difficulté, ce sera entre 16h40 et 17h02. Pour l'arrivée à Belleville-en-Beaujolais, rendez-vous entre 17h21 et 17h46.

· Les diffusions

Eurosport et France Télévisions diffusent l'étape en intégralité. Sur le service public, France 3 prend d'abord l'antenne à 12h55. Cette nouvelle journée de course est aussi à suivre en direct à la radio sur RMC, sur la radio digitale RMC 100% Tour, ainsi qu'en live sur le web avec le site et l'appli RMC Sport.

· Les favoris

Les leaders pourraient se préserver pour l'arrivée au sommet du Grand Colombier le samedi 14 juillet, avant d'attaquer les Alpes dès le lendemain. Mais l'étape d'Issoire a montré qu'ils sont susceptibles de poser des mines sur tous les terrains. Et il faudra être fort pour dompter le dénivelé de 3.088m ainsi que le final en montée qui pourrait se décider sur un sprint en petit comité.

"C'est un peu dans le même style que l'étape d'Issoire, observe Thierry Gouvenou. C'est réservé aux attaquants, aux baroudeurs, ceux qui sont résistants et grimpent bien parce qu'on a des beaux petits cols. C'est un beau terrain pour l'offensive. Pas pour les coureurs du général qui vont attendre plutôt les Alpes, parce que ce n'est pas le moment de gaspiller des forces. Mais ça peut faire une belle étape".

Wout van Aert (Jumbo-Visma) est le favori des bookmakers, devant Matej Mohoric (Bahrain Victorious) et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Du côté des Français, il faut tout particulièrement surveiller Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) qui n'est pas encore parvenu à briller.