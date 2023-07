Tour de France: parcours, horaires, favoris… Ce qu’il faut savoir sur la 14e étape entre Annemasse et Morzine

Au lendemain de la victoire du Polonais Michal Kwiatkowski au sommet du Grand Colombier, place samedi à la 1ere étape dans les Alpes de ce 110e Tour de France. Au programme 152 km et six cols dont un hors-catégorie entre Annemasse et Morzine les Portes du Soleil. Du très lourd.

Pas de répit pour les coureurs du Tour de France. Après une 13e étape qui a pompé beaucoup d’énergie avec l’ascension finale du Grand Colombier (victoire de Michal Kwiatkowski), les grimpeurs vont encore souffrir avec la première grande étape dans les Alpes ce samedi.

Le parcours

"Il est peu probable que les coureurs profitent de la vue sur le lac Léman en début de parcours", prévient Christian Prudhomme, le patron du Tour. La 14e étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine s’annonce terrible pour les organismes. Au programme six cols dont trois de première catégorie (col de Cou, col du Feu et col de la Ramaz) et un hors catégorie (col de Joux Plane). Au total 4.200 de dénivelés qui devraient faire des sacrés dégâts dans le peloton et peut-être aussi entre chez les favoris. "Ça monte dès le départ et dans le final, il faudra enchaîner le col de la Ramaz et Joux-Plane. Ça va bagarrer sec entre les premiers du général. Sachant qu'il faut garder du jus parce qu'il y a de quoi tout perdre dans la descente hyper technique vers Morzine", prévient Thierry Gouvenou, l'architecte du parcours.

Tour de France : le profil de la 14e étape © letour.fr

Les horaires

Le départ fictif de cette première étape alpestre est programmé à 13h05 à Annemasse. L’arrivée prévisionnelle est à 17h18.

Eurosport et France Télévisions diffusent l'étape en intégralité. Cette nouvelle journée de course est aussi à suivre en direct à la radio sur RMC, sur la radio digitale RMC 100% Tour, ainsi qu'en live sur le web avec le site et l'appli RMC Sport.

Les favoris

La bagarre pour la victoire d’étape se jouera encore entre les meilleurs grimpeurs du peloton. A la lutte pour la victoire finale, le maillot jaune danois Jonas Vingegaard et son rival Tadej Pogacar ne seront à coup sûr pas loin. Autres candidats pour la victoire, citons aussi l’excellent descendeur britannique Tom Pidcock, l’ancien maillot jaune Jai Hindley, le Belge Maxim Van Gils ou les frères Yates qui s’étaient imposés à Morzine il y a tout juste dix ans sur le Tour de l’Avenir. Maillot à pois et vainqueur vendredi au Grand Colombier, le Polonais Kwiatkowski devrait avoir les jambes lourdes ce samedi. Enfin côté français, on rêve d’un réveil de David Gaudu, Thibaut Pinot ou de Romain Bardet.