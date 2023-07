Tour de France: Pinot confirme son départ à la retraite, malgré le soutien du public

Treizième du classement général avant le début de la troisième semaine du Tour de France, Thibaut Pinot a confirmé ce lundi qu’il partirait bien à la retraite à la fin de la saison. Même si le coureur de 33 ans continue de bénéficier d’un exceptionnel engouement populaire sur la Grande Boucle.

Thibaut Pinot a confirmé son départ à la retraite en fin de saison, malgré l'engouement populaire qui l'accompagne dans ce Tour de France, au point de parfois lui faire "peur". "La folie est montée d'un cran par rapport aux autres années. Cela me fait même un peu peur, moi qui suis un peu sauvage et timide. Mais heureusement qu'ils sont là, a expliqué le coureur de Groupama FDJ ce lundi lors de la seconde journée de repos. Le plaisir que je trouve dans le Tour de France, il est là."

"De grandes chances que mon tour soit passé"

A la recherche d'une victoire d'étape pour sa dernière participation à la mythique épreuve, l'actuel treizième du classement général espère donner du plaisir au public tricolore. "J'ai envie de leur rendre aussi, encore plus cette année. C'est frustrant d'être acteur sans vraiment l'être", a estimé le Franc-Comtois de 33 ans, qui rangera le cuissard après le Tour de Lombardie en octobre. Il n'y a vraiment plus de doute. Je pense avoir fait le tour de la question. Mentalement, je suis prêt à arrêter. Aucune victoire ne me fera changer d'avis."

Pinot en a profité pour évoquer les difficultés à aller chercher un succès de prestige: "Il y a de grandes chances que mon tour soit passé. Cela aurait peut-être été trop beau de gagner sur mon dernier Tour. Beaucoup de gens en rêvaient mais j'étais lucide. Je savais que ça allait être dur."

La "Pinot-mania" continue

Cela n'empêche pas les pancartes en soutien à Thibaut Pinot fleurir partout: "Wonder Pinot", "Retraite à 33 ans, Pinot Président"... "A l'étranger, ils ne doivent pas trop comprendre. Au bord de la route, je suis loin d'être le meilleur. Et pourtant, je suis l'un des plus encouragés. Je n'ai pas le palmarès d'un Julian (Alaphilippe), je ne pense pas avoir marqué la décennie du vélo", a soufflé le futur retraité, vainqueur du Tour de Lombardie et de trois étapes du Tour de France notamment.

"Besoin de me poser et de vivre un peu plus au jour le jour"

Une fois sa carrière finie, il va "aller au jardin tranquille, tout seul" pour goûter au "silence", chez lui à Mélisey, en Haute-Saône. Interrogé sur ce qu'il aura aimé chez le coureur Thibaut Pinot, il a évoqué le "côté un peu décalé" de quelqu'un "qui vit tout simplement en dehors du vélo" et pas "comme un moine" uniquement focalisé sur la performance. "Aujourd'hui je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu cette notion de vivre, tout simplement", a-t-il insisté: "C'est inconcevable d'avoir un coureur comme moi dans certaines équipes".

Après sa retraite, le Français compte bien se reposer et a rappelé son envie de profiter d'une vie normale, loin du rythme du peloton. "La vraie vie? C’est une vie comme tout le monde. Je suis arrivé à un certain stade de ma vie où j’ai aussi besoin de me poser et de vivre un peu plus au jour le jour. Quand on est coureur cycliste, on est toujours à droite et à gauche, a complété Thibaut Pinot. Cela fait quand même deux saisons que j’enchaîne deux Grands Tours et les saisons passent très très vite entre les stages et les courses. Il me reste quelques mois, quelques semaines même. Cela va tenir mais je suis content d’arrêter et de souffler enfin".