Tour de France: "Pogacar n'est pas à l'abri d'une défaillance", prévient le manager de Martin

Heureux après l'arrivée de cette 14e étape du Tour de France et la remontée à la deuxième place au général de Guillaume Martin, le manager de l'équipe Cofidis Cédric Vasseur croit aux chances de son poulain.

Ce samedi à Quillan, Cédric Vasseur est probablement le manager le plus heureux des équipes présentes sur le Tour de France. Au soir de la 14e étape, un coureur de sa formation - la Cofidis - est le dauphin de Tadej Pogacar au classement général. Et pas n'importe lequel : un coureur français, Guillaume Martin.

"Un résultat fantastique" pour Cofidis

Interrogé par les médias peu après cette belle journée, Cédric Vasseur n'a pas manqué de clamer haut et fort ses ambitions pour la fin de cette Grande Boucle. "Aujourd’hui on partait surtout pour la victoire d'étape, c’était une étape difficile qui correspondait aux caractéristiques de Guillaume. Il a tenté sa chance et on sait que c’est un attaquant. Malheureusement on est tombés sur un Bauke Mollema impérial. Cette tentative n'a pas été vaine puisqu'il fait une belle remontée au classement général. Pour nous c’est un résultat fantastique. Avoir Guillaume dans la roue de Tadej… On ne sait pas ce qu’il peut arriver sur les routes du Tour de France, il reste encore plus d’une semaine. La France attend un coureur tricolore et je pense qu’aujourd’hui Guillaume nous a donné beaucoup d’émotions."

"Pogacar est au-dessus de tout le monde mais il n'est pas à l'abri d'une défaillance"

Questionné sur l'état de forme de Guillaume Martin, son manager s'est voulu rassurant: "Je le sens concentré et détendu. L’année dernière il était tendu quand il s’était retrouvé à la troisième place du général. Cette année, il a plus d’expérience, ça ne l’empêchera pas de dormir ce soir. Peut-être qu’il fera des rêves en jaune parce que quand on est deuxième on aspire qu’à prendre une place supplémentaire. Pogacar est au-dessus de tout le monde mais il n’est pas à l’abri d’une défaillance."

Reste à savoir si le Français aura les jambes pour défendre sa position - et pourquoi pas batailler avec le Slovène - dans les Pyrénées. "Cette partie du Tour avait bien souri à Guillaume l'an dernier. Maintenant il ne faut pas s’emballer non plus. Ce qui va être important, ça va être de bien gérer l’étape de demain. On sait qu’on ne va pas avoir beaucoup de marge de manœuvre car on va surveiller Guillaume de près. Il faut avoir confiance, moi je suis très optimiste sur cette dernière partie du Tour de France."