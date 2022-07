Tour de France: pourquoi l'Alpe d'Huez est le col mythique par excellence

Pour la 31e fois de l'histoire du Tour de France, l'Alpe d'Huez sera ce jeudi le juge de paix d'une étape de la Grande Boucle. Le col, souvent considéré comme l'un des plus mythiques de France, peut changer une carrière. Et peut-être le visage de ce Tour 2022 au lendemain du coup de force de Jonas Vingegaard.

C'est un col qui a souri aux Français lors de la dernière décennie. L'Alpe d'Huez, juge de paix de la 12e étape du Tour de France ce jeudi, a vu la victoire de trois Tricolores lors des quatre dernières apparitions de la Grande Boucle sur ce géant. Si Geraint Thomas est le dernier vainqueur en date en 2018, Pierre Rolland (2011), Christophe Riblon (2013) et Thibaut Pinot (2015) avaient réussi auparavant une belle série.

Un col qui peut changer une carrière

De quoi peut-être renforcer la popularité de l'Alpe d'Huez dans le cœur des Français, même si la notoriété de la montée dépasse largement les frontières. "Le grand public me connaît grâce à ça, juge Riblon, pourtant vainqueur d'une étape en 2010 à Ax 3 Domaines, lors d'une autre arrivée au sommet. C'est grâce à ça que je suis devenu consultant, ça a engendré beaucoup de choses. On se fait un nom. Même si ça m'a permis d'avoir une belle reconversion, je suis un passionné de l'histoire du vélo et le fait qu'il y ait mon nom associé à l'Alpe d'Huez, ce mythe, c'est ma grande fierté."

En 2013, pour le centième Tour de France, les coureurs avaient franchi à deux reprises l'Alpe d'Huez. "Cela reste une vraie légende, avec ce monde incroyable, l'histoire du vélo. Moi-même, j'ai souvent été sur le bord de la route. Il y a cette ferveur populaire, cette clameur qu'on entend, ajoute Vincent Lavenu, manager de la formation AG2R-Citroën, ancienne structure de Riblon. Ce sont des moments inoubliables. Donc quand on gagne, comme avec Riblon en 2013, c'étaient des moments magiques."

La première arrivée au sommet de l'histoire du Tour

"Pour nous, grimpeurs, c'est l'arrivée la plus mythique de France même si ce n'est pas la plus dure", complète Thibaut Pinot, qui aura une nouvelle occasion de triompher ce jeudi sur ce col de 13,8 kilomètres à 8,1% de pente moyenne. Il faut dire que les organisateurs proposeront pour la 31e fois de l'histoire de l'épreuve une arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez.

En 1952, lors de la victoire de Fausto Coppi, les organisateurs avaient proposé pour la première fois une arrivée au sommet d'un col. A l'Alpe d'Huez donc, qui a depuis connu des succès entre autres de Bernard Hinault, Joop Zoetemelk ou Marco Pantani. Mais aussi de Lance Armstrong par deux fois, même s'il a été rayé du palmarès.

Le mythe s'est renforcé aussi par des moments historiques comme l'action symbolique en 1986 de Bernard Hinault et Greg LeMond, qui sont arrivés main dans la main. Les deux coureurs de Bernard Tapie se partageaient alors le butin: au Français la victoire de l'étape, à l'Américain le classement général.

Un public toujours au rendez-vous

Avec huit victoires sur la période 1976-1989, les Néerlandais ont marqué de leur empreinte la montée aux 21 virages. Dans le septième d'entre eux, le public batave a pris l'habitude de se masser pour encourager ses représentants. "L'ambiance est toujours particulière, c'est ça qu'on aime aussi", appuie encore Pinot, pour qui le lieu est "l'un des meilleurs endroits pour faire du vélo". En 2015, alors en chasse derrière Ryder Hesjedal, Thibaut Pinot avait été transcendé par la foule pour reprendre le Canadien et le déposer.

Ce jeudi, l'arrivée à l'Alpe d'Huez sera couplée à la fête nationale pour les Français. Seuls quatre coureurs tricolores ont réussi à inscrire leur nom au palmarès de cette montée. Mais pour Marc Madiot, manager de la Groupama-FDJ, il ne faut pas surestimer la portée. "La belle histoire du 14 juillet pour le coureur français est un peu dans les placards, a estimé le patron français. Toutes les étapes sont décisives, pour chaque équipe. On n'est plus dans 'je vais m'échapper parce qu'on est le 14 juillet'. C'est fini."

Une chose est sûre: celui qui s'imposera ce jeudi signera l'une des plus belles victoires de sa carrière. Si ce n'est, pour un potentiel baroudeur, la plus belle. Pour Jonas Vingegaard, auteur mercredi d'un grand numéro et nouveau leader de la course, ou un autre prétendant un maillot jaune tels Tadej Pogacar ou Romain Bardet, ce serait l'occasion d'affirmer leur supériorité sur leurs adversaires.