Tour de France: une victoire française le 14 juillet? C'est "du passé" selon Madiot

La 12e étape du Tour de France, disputée jeudi 14 juillet, se terminera à l'Alpe d'Huez. Un succès serait forcément symbolique pour un coureur tricolore, le jour de la fête nationale. Pour autant, Marc Madiot balaie l'idée d'une étape différente pour les Bleus.

Le cyclisme a changé, selon Marc Madiot. Sur le papier, c'est pourtant un très beau menu qui attend les coureurs jeudi, d'autant plus pour les coureurs français. Une victoire serait forcément symbolique à plus d'un titre pour les Tricolores, le jour de la fête nationale. Mais aussi parce que l'arrivée se situera au sommet de l'Alpe d'Huez, qui a déjà réussi aux Bleus récemment avec les succès de Pierre Rolland (2011), Christophe Riblon (2013) ou Thibaut Pinot (2015).

"La belle histoire du 14 juillet pour le coureur français est un peu dans les placards"

Pierre Rolland et Thibaut Pinot sont encore dans le peloton et tenteront sans doute de s'échapper ce jeudi. Pour autant, manager général de la Groupama-FDJ, Marc Madiot minimise la symbolique de la date pour les Français.

"C'est fini, ça. Le Tour de France est tellement difficile... Il y a une époque où le 14 juillet, on essayait de symboliser la fête nationale. Aujourd'hui, le Tour est devenu mondial, international dans les équipes. Même si j'avais un discours très 14 juillet, il ne serait pas forcément entendu par les coureurs étrangers ou même français, a déclaré Madiot, au micro de RMC Sport. Cela appartient au passé."

Warren Barguil est le dernier coureur français à s'être imposé un 14 juillet, en 2017. Avant, des coureurs comme Laurent Jalabert, Richard Virenque ou David Moncoutié avaient réussi à y parvenir dans la génération précédente. "La belle histoire du 14 juillet pour le coureur français est un peu dans les placards, a ajouté Madiot. Toutes les étapes sont décisives, pour chaque équipe. On n'est plus dans 'je vais m'échapper parce qu'on est le 14 juillet'. C'est fini."

Depuis le début de cette édition, les coureurs français ont du mal à briller, même si David Gaudu et Romain Bardet sont en course pour le podium et placés au général, respectivement sixième et septième. Mais après 10 étapes, aucun coureur tricolore n'a réussi à décrocher un bouquet. L'an dernier, seul Julian Alaphilippe s'était imposé, dès le premier jour. Mais le champion du monde est le grand absent du contingent bleu cette année.