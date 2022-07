Tour de France: pourquoi Van Aert n'a pas disputé le sprint sur les Champs-Elysées

Wout van Aert n’a pas tenté de s’imposer lors de la dernière étape du Tour de France 2022, ce dimanche à Paris. Le sprinteur belge de la Jumbo-Vista, maillot vert et élu super-combatif, est resté sagement dans le peloton en compagnie Jonas Vingegaard et de ses partenaires. Pour savourer l’instant.

Champagne, sourire et relâchement. La Jumbo-Vista a vécu une dernière étape particulièrement tranquille ce dimanche sur la route du Tour de France. Après avoir plané sur cette édition 2022, Jonas Vingegaard et ses coéquipiers se sont contentés de suivre le mouvement entre La Défense Arena et les Champs-Élysées. Sur le bitume parisien, les coureurs de la formation néerlandaise ont savouré leur réussite collective, en trinquant et en multipliant les photos de groupe. Sans prendre aucun risque.

Un mood détendu également adopté par Wout van Aert. Vainqueur de trois étape lors de cette 109e édition de la Grande Boucle (dont le contre-la-montre de la veille) le sprinteur belge a décidé de ne pas se mêler à la lutte pour la victoire dans la capitale. Durant les huit tours effectués dans le secteur des Champs, le maillot vert, qui l’avait emporté l’an passé à Paris, est resté sagement au cœur du peloton.

"Je suis très content de mon choix"

Loin de son compatriote Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), qui s'est imposé en costaud sur la plus belle avenue du monde, Van Aert a bouclé sans grand effort ces trois semaines de course au terme desquelles il a été élu super-combatif. "C'est extraordinaire de gagner le Tour de France avec l'équipe devant toute ma famille qui est venue à Paris, a expliqué le triple champion du monde de cyclo-cross à l'arrivée. Après le contre-la-montre, il était difficile pour moi de me concentrer sur le sprint. J'ai préféré profiter de ces moments, à passer ensemble, et je suis très content de mon choix".