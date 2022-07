Tour de France (21e étape): Philipsen remporte le sprint sur les Champs-Elysées, Vingegaard sacré

Comme attendu, la 21e et dernière étape du Tour de France 2022 s'est achevée ce dimanche par un sprint massif sur les Champs-Elysées. Et c'est le Belge Jasper Philipsen (Alpecin) qui l'a emporté. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a lui évidemment conservé son maillot jaune, et décroché son premier sacre.

Il est souvent présenté comme le sprint ultime, celui que toutes les grosses cuisses du peloton rêvent de remporter, au moins une fois dans leur carrière. Et ce dimanche, Jasper Philipsen l'a ajouté à sa collection.

Le sprinteur belge d'Alpecin, déjà victorieux à Carcassonne il y a une semaine, a remporté le sprint des Champs-Elysées, au terme de la 21e et dernière étape du Tour de France 2022. Parfaitement positionné au début de l'immense avenue pavée, il a devancé à la pédale Dylan Groenewegen et Alexander Kristoff, tandis que les tricolores Jérémy Lecroq et Hugo Hofstetter ont terminé 6e et 9e.

Les sprinteurs récompensés, Vingegaard sacré

Après une première partie d'étape très, très tranquille, par rapport au ryhtme effréné du peloton depuis le départ au Danemark, la course s'est soudainement accélérée à l'entrée dans Paris. Quelques courageux ont essayé de s'échapper, comme Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Jonas Rutsch (EF Education - Easy Post) et Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), qui comptaient encore une dizaine de secondes d'avance à 12 km de l'arrivée, mais aussi l'insatiable Tadej Pogacar, qui a tenté de se faire la malle et de secouer tout le monde à l'entame du dernier tour. Mais les équipes de sprinteurs, qui n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pendant trois semaines, ont évidemment fait le travail derrière, pour laisser les cadors s'expliquer.

Sans surprise, le classement général n'a pas évolué. Ce qui veut dire qu'à 25 ans, Jonas Vingegaard, l'ancien poissonnier danois de la Jumbo-Visma, a remporté son premier Tour de France (et le maillot à pois), devant le double tenant du titre Tadej Pogacar (UAE Emirates) qui pourra se consoler avec le maillot blanc, et le Gallois d'Ineos, Geraint Thomas. Le maillot vert revient lui à Wout van Aert (Jumbo-Visma), grand animateur de cette édition 2022, et déjà assuré de remporter le classement par points depuis plusieurs jours - il n'a d'ailleurs pas joué le sprint parisien.

Du côté des Français, David Gaudu (Groupama-FDJ) signe une jolie 4e place finale pour son premier Tour comme leader, tandis que Romain Bardet (DSM), 7e, ajoute un nouveau top 10 à son palmarès.